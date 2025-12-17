Người suýt 'lật tẩy' hot girl eSports gian lận ở SEA Games là ai

Hai ngày trước trận gặp Việt Nam, chính Givemeakiss đã nghi ngờ Tokyogurl gian lận năng lực và báo cho huấn luyện viên Mistgunz (phải) song không có bằng chứng cụ thể. Cả đội đã họp trao đổi, song Tokyogurl phủ nhận toàn bộ cáo buộc và giận dữ khi các thành viên không tin tưởng mình. Cuối cùng, cả ban huấn luyện và đồng đội đành chọn cách làm hòa để tránh xung đột nội bộ. Song, Tokyogurl khiến cả đội thất vọng khi bị tổ trọng tài phanh phui hành vi hôm 15/12.