Động thái của VĐV eSports Thái Lan sau vụ gian lận chấn động SEA Games

Ngay sau bê bối gian lận tại SEA Games lan truyền, Naphat Warasin bị phát hiện đã khóa các tài khoản mạng xã hội.

Naphat Warasin đã khóa các tài khoản mạng xã hội sau bê bối gian lận. Ảnh: Thaiger.

Ngày 16/12, trên các nền tảng như Instagram, TikTok, trang cá nhân của vận động viên Naphat Warasin (biệt danh: Tokyogurl) đều không thể truy cập và hiển thị thông báo đã bị khóa. Động thái này diễn ra sau khi Warasin nhận chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ nước nhà vì loạt hành vi tệ tại SEA Games 33.

Cụ thể, cô bị tổ trọng tài phát hiện sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu bán kết gặp tuyển Việt Nam diễn ra ngày 15/12. Hành động này đã vi phạm điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn eSports.

Bên cạnh đó, ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, nữ tuyển thủ thậm chí có cử chỉ giơ ngón tay giữa về phía máy quay. Dù đã bị đồng đội can ngăn, cô vẫn cười đùa.

Warasin (trái) còn gây tranh cãi vì giơ ngón giữa trên sóng trực tiếp.

Ngay sau khi hành vi gian lận bị phát hiện, Warasin đã bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33. Công ty quản lý của cô, Talon TH, cũng ngay lập tức chấm dứt hợp đồng. Garena RoV Thailand, đơn vị tổ chức sự kiện, còn cấm cô thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức.

Cũng vì bê bối của Warasin, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan đã quyết định rút đội tuyển nữ khỏi SEA Games 33. Thông báo được ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á - thông báo khẩn qua video ngày 16/12.

Trước SEA Games 33, Warasin vốn là một trong những tuyển thủ eSports nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan, được gọi với biệt danh "hot girl eSports" nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Cô có hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, nơi cô thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc thường ngày hay đi thi đấu.