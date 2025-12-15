Loạt bình luận hài hước khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Sau khi chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được nhiều bình luận khen ngợi xen lẫn đùa vui.

U22 Việt Nam đánh sập hàng thủ của U22 Philippines. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 15/12, U22 Việt Nam vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 khi thắng U22 Philippines với tỷ số 2-0. Sau 88 phút nỗ lực tạo sức ép nhưng không thể hạ gục thủ môn đối phương, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ tạo nên cao trào nhờ bàn thắng ở phút 89 của Văn Thuận. Ngay sau đó, ở phút 90+2, Thanh Nhàn một lần nữa khiến khung thành Philippines rung lên, mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập lời khen cho đội tuyển U22 Việt Nam. "Đây đúng là thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Việt Nam - lì lợm, bản lĩnh và càng đá càng hay", "Ngạo nghễ Việt Nam", "Một trận đấu nghẹt thở nhưng tới phút cuối bản lĩnh đã lên tiếng" là một số bình luận từ dân mạng.

Đặc biệt, chiến thắng trước U22 Philippines - đội bóng được ví von là "cao to, cơ bắp, nhập tịch gần như cả đội hình" - của các chàng trai áo đỏ càng khiến nhiều người thích thú.

U22 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực để vào chung kết. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng hài hước bình luận dựa vào diễn biến kịch tính của trận bán kết như "đẳng cấp của thầy Kim, thay ai vào sân là người đó ghi bàn", "lứa này kiểu gần mực thì đen, gần hết giờ thì 2 quả để lọc fan", "đội này phút 80-90 mới bắt đầu đá".

Trước đó, HLV Kim Sang-sik từng gây ấn tượng khi giúp U23 Việt Nam toàn thắng và lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Dấu ấn của ông tiếp tục được thể hiện ở SEA Games 33, khi đội bóng trẻ Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu ngày càng trưởng thành.

Vượt qua U22 Philippines, U22 Việt Nam lần thứ 3 góp mặt ở trận chung kết trong 4 kỳ SEA Games gần đây. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận tranh HCV, diễn ra ngày 18/12, sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia.