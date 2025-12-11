Chân dung tiền đạo có cú đúp kiến tạo giúp U22 Việt Nam thắng Malaysia

Chiều 11/12, U22 Việt Nam đối đầu U22 Malaysia trong khuôn khổ bảng B SEA Games 33. Ở phút 11, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) chọn vị trí chuẩn xác, để kiến tạo cho Hiểu Minh mở tỷ số. Đến phút 21, từ pha bứt tốc xuống sát đường biên, Đình Bắc căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Minh Phúc - đồng đội của anh tại CLB Công an Hà Nội - dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 79, Đình Bắc được thay ra sân để dành sức cho các trận tiếp theo. Ảnh: Minh Chiến.