Chân dung tiền đạo có cú đúp kiến tạo giúp U22 Việt Nam thắng Malaysia

Chiều 11/12, U22 Việt Nam đối đầu U22 Malaysia trong khuôn khổ bảng B SEA Games 33. Ở phút 11, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) chọn vị trí chuẩn xác, để kiến tạo cho Hiểu Minh mở tỷ số. Đến phút 21, từ pha bứt tốc xuống sát đường biên, Đình Bắc căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Minh Phúc - đồng đội của anh tại CLB Công an Hà Nội - dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 79, Đình Bắc được thay ra sân để dành sức cho các trận tiếp theo. Ảnh: Minh Chiến.
Trước ngày sang Thái Lan dự SEA Games 33, Đình Bắc chia sẻ anh chỉ mong "điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với toàn đội", hy vọng tập thể trẻ sẽ tạo được dấu ấn trong giải đấu năm nay.
Hiện tại, Đình Bắc thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Trước khi lên đội một, anh trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Có giai đoạn, do thể lực chưa đảm bảo, anh phải tạm nghỉ tập để quay lại học văn hóa - một quãng nghỉ khiến anh trưởng thành và quyết tâm hơn khi trở lại sân cỏ.
Không chỉ ghi điểm bằng phong độ thi đấu ổn định, chân sút quê Nghệ An còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng và chiều cao 1,80 m. Anh có phong thái tự tin và được xem là một trong những cầu thủ trẻ "hút fan" hiện nay.
Đình Bắc được cho là đang hẹn hò với Trần Kim Thủy (hay còn gọi Thủy Kimi, sinh năm 1998) sau khi cả hai có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Trước đó, Kim Thủy nhiều lần úp mở về chuyện có người yêu. Khi Đình Bắc được bình chọn Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, cô khoe hình ảnh chiếc cúp và huy chương vàng như bày tỏ sự tự hào.
Trên Instagram cá nhân với hơn 17.000 người theo dõi, Đình Bắc chủ yếu đăng ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.
Những lúc rảnh rỗi, chàng tiền đạo thường gặp gỡ bạn bè, chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội hoặc tranh thủ về quê thăm gia đình.
