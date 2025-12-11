Thủ môn cao 1,91 m của tuyển U22 Việt Nam được săn đón ở Thái Lan

Cầu thủ 22 tuổi này sở hữu lượng fan girl hùng hậu. Không chỉ ở Việt Nam, anh còn được cổ động viên Thái Lan chú ý, tìm kiếm. Trong một buổi tập của đội tuyển trước trận gặp Malaysia, nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cổ động viên Thái Lan tập trung theo dõi Trung Kiên trên sân tập.