Thủ môn cao 1,91 m của tuyển U22 Việt Nam được săn đón ở Thái Lan

Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) là thủ môn bắt chính trong trận vòng loại của tuyển Việt Nam với Malaysia tại trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.
Cầu thủ 22 tuổi này sở hữu lượng fan girl hùng hậu. Không chỉ ở Việt Nam, anh còn được cổ động viên Thái Lan chú ý, tìm kiếm. Trong một buổi tập của đội tuyển trước trận gặp Malaysia, nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cổ động viên Thái Lan tập trung theo dõi Trung Kiên trên sân tập.
Trung Kiên có tên trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup hồi năm ngoái, bắt chính khi U23 vô địch Đông Nam Á hồi giữa năm và hiện tại là "người gác đền" chính thức cho tham vọng SEA Games của U22 Việt Nam.
Tại chung kết U23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 7, Trung Kiên đã cùng các đồng đội nâng cúp chiến thắng trên sân Bung Karno (Indonesia). Anh là người góp công lớn trong kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á của tuyển U23 Việt Nam.
Thủ thành 22 tuổi sinh ra ở Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh nổi bật với chiều cao 1,91 m và điểm mạnh về khả năng phản xạ tốt.
Gia đình không có truyền thống về thể thao, ban đầu Trung Kiên không được ủng hộ theo đuổi con đường bóng đá. Bố mẹ hy vọng con trai tập trung hơn vào học văn hóa. Nhưng với tài năng và đam mê của mình, anh cuối cùng gia nhập lò đào tạo HAGL và ghi dấu ấn trong các giải đấu cùng đội tuyển.
Ngoại hình điển trai cũng giúp thủ thành Gen Z nổi tiếng khắp mạng xã hội. Chiều cao ấn tượng, gương mặt sáng, hàm góc cạnh cùng phong thái điềm tĩnh của anh nhận về nhiều lời khen. Qua từng giải đấu, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của anh cũng tăng lên đáng kể, hiện đạt 34.000 follow.
Dù gây sốt vì chiều cao ấn tượng từ khi mới ra mắt vào năm 2018, Trung Kiên không chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội.
