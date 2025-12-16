Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan bật khóc

Chủ tịch TESF Santi Lothong bật khóc tuyên bố rút đội RoV nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33 sau bê bối vi phạm luật, khép lại hành trình của Tokyogurl và gây chấn động eSports khu vực.

Ông Santi Lothong tuyên bố rút đội RoV nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33. Ảnh cắt từ clip.

Ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), đã bật khóc trong buổi tuyên bố khẩn ngày 16/12, khẳng định tôn trọng luật lệ, tình hữu nghị và tinh thần thể thao. Ông gửi lời cảm ơn đội tuyển Lào vì không khiếu nại, đồng thời thừa nhận đây là vụ việc nghiêm trọng, không thể làm ngơ, buộc phải chấm dứt hành trình của đội để bảo vệ chuẩn mực giải đấu.

"1.000%" áp lực

Ông Santi Lothong, Chủ tịch TESF đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, đã ra tuyên bố khẩn qua video, chính thức rút đội tuyển AOV (RoV) nữ Thái Lan khỏi SEA Games lần thứ 33, với tư cách nước chủ nhà, nhằm thể hiện trách nhiệm trước sự cố đã xảy ra.

Ông nhấn mạnh lập trường của hiệp hội là tôn trọng mọi quy định, tình hữu nghị và tinh thần thể thao, thừa nhận vụ việc là quá nghiêm trọng, vượt quá giới hạn có thể chấp nhận nếu tiếp tục để giải đấu diễn ra. Với vai trò nước chủ nhà và đơn vị giám sát, Thái Lan không thể để giải đấu tiếp tục trong bối cảnh này.

“Tôi, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, xin tuyên bố Thái Lan sẽ rút đội tuyển AOV nữ khỏi SEA Games lần thứ 33 mà chúng tôi là nước chủ nhà.

VĐV Tokyogurl nhận án phạt sau khi bị phát hiện gian lận. Ảnh: Instagram.

Chúng tôi tôn trọng luật lệ, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra là vấn đề lớn, vượt quá trách nhiệm có thể gánh vác. Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục trong tình huống này”.

Trong buổi họp báo, ông Santi nhắc đến trận đấu buổi sáng giữa Thái Lan và Lào, đồng thời gửi lời cảm ơn tới “Chủ tịch Chon” và đội tuyển Lào vì đã thể hiện tinh thần ASEAN khi không khiếu nại hay rút lui, dù có vấn đề phát sinh.

“Sáng nay Thái Lan và Lào vẫn tiến hành thi đấu. Xin cảm ơn ngài Chủ tịch Chon vì chưa có bất kỳ động thái khiếu nại nào, cũng như các vận động viên đội tuyển Lào đã lên sân thi đấu, dành sự tôn trọng cho Thái Lan. Đây là tinh thần thể thao của người dân Đông Nam Á”.

Ông Santi cũng chia sẻ về áp lực nặng nề trong công tác điều hành, cho biết lúc 2h sáng ông đã trao đổi với HLV Poom, thấu hiểu sự nỗ lực hết mình của các VĐV. Tuy nhiên, với việc Thái Lan là chủ nhà, việc giám sát giải đấu buộc phải đạt mức nghiêm ngặt “hơn 100%”, hay “đầy 1.000%”, để bảo đảm tính chuẩn mực và minh bạch.

Cuối cùng, Chủ tịch TESF cho biết ông sẽ trực tiếp gặp gỡ các vận động viên để động viên tinh thần, đồng thời gửi lời chúc tới các đội tuyển quốc gia Thái Lan khác đang tiếp tục thi đấu, mong họ vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Dấu chấm hết với Tokyogurl

Tokyogurl, tên thật Naphat Warasin, là tuyển thủ eSports nữ chuyên nghiệp thi đấu bộ môn Arena of Valor (RoV). Nhờ kỹ năng nổi bật, cô được triệu tập vào đội tuyển RoV nữ Thái Lan để chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà, từng được kỳ vọng là nhân tố chủ lực trong mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng.

Tuy nhiên, hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia của Tokyogurl đã chấm dứt đột ngột khi TESF ban hành quyết định kỷ luật khẩn, căn cứ theo phán quyết của Esports Technical Delegate, áp dụng hình phạt cá nhân và truất quyền thi đấu SEA Games 2025.

Theo Sổ tay kỹ thuật SEA Games, Tokyogurl bị xác định vi phạm điều 9.4.3, liên quan đến hành vi tạo lợi thế không công bằng trong thi đấu, bao gồm việc sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng.

Đây là lỗi nghiêm trọng, với mức xử phạt được quy định rõ là loại khỏi giải đấu ngay lập tức (Disqualification). Sau phán quyết, TESF tuyên bố chấp nhận và thi hành không khiếu nại, đồng thời tiến hành điều tra nội bộ toàn diện và nâng cao các tiêu chuẩn về đạo đức, kỹ thuật đối với vận động viên, nhằm ngăn chặn sự việc tương tự và củng cố niềm tin đối với nền eSports Thái Lan.

Cùng ngày 16/12/2568, Garena RoV Thailand tiếp tục đưa ra biện pháp kỷ luật ở mức cao nhất khi ra thông báo cấm Tokyogurl tham gia vĩnh viễn tất cả các giải đấu do Garena tổ chức, với hiệu lực ngay lập tức.

Động thái này nối tiếp quyết định của TESF, thể hiện lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ tính minh bạch, chuẩn mực đạo đức và sự trong sạch của môi trường thi đấu eSports.