Nữ VĐV Liên Quân Thái Lan bị tịch thu tiền thưởng, cấm vĩnh viễn

Sau khi bị phát giác hành vi gian lận, nữ tuyển thủ eSports Thái Lan Naphat Warasin phải đối mặt với hàng loạt án phạt nặng.

Tuyển thủ Tokygurl của Thái Lan.

Sáng 16/12, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác nhận vận động viên Naphat Warasin, biệt danh Tokyogurl ở bộ môn Liên Quân Mobile, bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định trong quá trình thi đấu.

Trả lời Khaosod, Ông Preecha Lalun, Phó Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phụ trách Thể thao Thành tích cao và Khoa học Thể thao, cho biết vấn đề kỷ luật vận động viên vi phạm điều lệ sẽ được thảo luận với Hiệp hội.

“Tuy nhiên, chắc chắn cá nhân vi phạm sẽ bị cấm tham gia các hoạt động của Hiệp hội Thể thao Điện tử. Thời hạn hiệu lực ra sao còn phụ thuộc vào kết quả điều tra sắp tới.

Đồng thời, toàn bộ tiền trợ cấp tập huấn của Hiệp hội Thể thao Điện tử trong suốt 10 tháng (từ tháng 2 đến tháng 11) dành cho nữ vận động viên này sẽ bị thu hồi. Đối với những người khác, việc xử lý sẽ được xem xét sau quá trình điều tra thêm", đại diện nhà chức trách Thái Lan cho biết.

Hiện tại, Naphat Warasin hoàn toàn bốc hơi khỏi các mạng xã hội. Tài khoản TikTok, Instagram của tuyển thủ nói trên đều ở trạng thái khóa. Trên Internet Thái Lan, làn sóng chỉ trích tăng cao khi vận động viên đại diện cho quốc gia, lại có hành vi xấu, tổn hại thể diện nước chủ nhà. Đáng nói, người này gian lận nhưng không thể giúp Thái Lan vượt qua 5 tuyển thủ Việt Nam.

Chính các đồng đội của Naphat Warasin cũng chán nản, lên tiếng chỉ trích game thủ nói trên. “Sao lại có thể làm như vậy với đồng đội? Sao nỡ cắt đứt tương lai cả đội như vậy? Cô ấy làm vậy vì điều gì?”, JennieX, tuyển thủ đi hỗ trợ của Liên Quân Mobile Thái Lan viết trên Facebook.

Garena, nhà phát hành Liên Quân Mobile ở Thái Lan, thông báo cấm vĩnh viễn Tokygurl khỏi các giải đấu của họ trong tương lai. Talon Esports, đội tuyển chủ quản cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng với người chơi nói trên.

Trước đó, thông qua phát sóng trực tiếp trên Facebook cá nhân, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, cho biết đơn vị này đã quyết định rút đội nữ ở bộ môn Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33. Theo lịch họ vẫn còn trận chung kết nhánh thua vào sáng nay. Vị này đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á.

"Tôi xin thông báo rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ bộ môn AOV (Liên Quân Mobile) ra khỏi kỳ SEA Games 33 mà Thái Lan là nước chủ nhà. Chúng tôi tôn trọng mọi quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao. Những điều đã xảy ra, có lẽ đã vượt quá trách nhiệm của tổ chức vì đây là một vấn đề lớn.

Nhưng với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục như thế này", ông Santi Lothong nói.

Bê bối gian lận ở Liên Quân Mobile đang gây chấn động cộng đồng thể thao, eSports Thái Lan. Người hâm mộ nước chủ nhà gọi đây là hành vi làm ô uế danh dự quốc gia ở sự kiện thể thao cấp khu vực. "Cảm ơn các vận động viên đội tuyển quốc gia Lào đã bước lên sân khấu để giữ thể diện cho Thái Lan", ông Santi Lothong phát biểu.