VĐV esports Thái Lan bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33

Vận động viên esports Thái Lan, Tokyogurl chính thức bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33 sau khi bị xác định sử dụng phần mềm không được phép trong lúc tranh tài.

Tokyogurl mất suất thi đấu tại SEA Games 33.

Làng thể thao điện tử Đông Nam Á chấn động khi Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác nhận vận động viên Naphat Warasin, biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

Theo thông báo chính thức ngày 16/12/2025, Tokyogurl, thành viên đội tuyển Arena of Valor của Thái Lan, vi phạm điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn esports. Cụ thể, cô bị xác định sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12.

Trước đó một ngày, sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin Tokyogurl có dấu hiệu cài đặt phần mềm trái phép trên máy thi đấu. Nghi vấn nhanh chóng được bộ phận chuyên môn kiểm tra và báo cáo lên Ban tổ chức. Sau quá trình xác minh, Trưởng bộ phận Thi đấu esports ra quyết định kỷ luật ở mức cao nhất: truất quyền thi đấu tại SEA Games 33.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Tokyogurl còn vướng tranh cãi về hành vi ứng xử trên sóng truyền hình. Trong một buổi phát sóng trực tiếp được phủ sóng trên toàn khu vực ASEAN, nữ tuyển thủ này vô tình có cử chỉ giơ ngón tay giữa về phía máy quay. Dù hành động này được cho là không có chủ ý và đã bị bạn bè can ngăn, nó vẫn bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng hình ảnh giải đấu.

Trong thông cáo, TESF cho biết hiệp hội chấp nhận và tuân thủ hoàn toàn quyết định kỷ luật cuối cùng của Ban tổ chức SEA Games. Đồng thời, TESF nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của thể thao điện tử là công bằng và minh bạch, không có ngoại lệ cho bất kỳ vận động viên nào.

“Fair Play là giá trị tối thượng. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nội bộ và siết chặt hơn nữa các tiêu chuẩn đạo đức, kỹ thuật đối với vận động viên để tránh tái diễn những sự cố tương tự”, thông báo của TESF nêu rõ.

Việc Tokyogurl bị loại không chỉ là cú sốc với đội tuyển esports Thái Lan, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các đoàn tham dự SEA Games 33: trong môi trường thi đấu đỉnh cao, mọi sai phạm về kỹ thuật hay ứng xử đều phải trả giá đắt.