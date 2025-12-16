Duyên nợ bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Chung kết SEA Games 33 là cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, bản lĩnh dưới thời Kim Sang-sik và U22 Thái Lan quyết tâm phá dớp 3 kỳ liên tiếp không vô địch để tái khẳng định vị thế khu vực.

Tối 16/12, bàn thắng duy nhất giúp U22 Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam chứng tỏ sức mạnh khi thắng Philippines 2-0. Kịch bản quen thuộc lại tái diễn khi Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở thời khắc quyết định nhất.

Trận đấu tranh HCV SEA Games 33 diễn ra vào ngày 18/12, không chỉ là cuộc so tài đỉnh cao, mà còn là chương mới của mối duyên nợ kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống bậc nhất Đông Nam Á.

Trong lịch sử SEA Games, bóng đá nam Thái Lan từng là thế lực thống trị giải với kỷ lục 16 lần đăng quang. Suốt nhiều thập kỷ trước năm 2019, họ được xem là khắc tinh của bóng đá Việt Nam. Dù nhiều lần tiến sâu, thậm chí góp mặt ở các trận chung kết, tuyển Việt Nam, từ cấp độ ĐTQG đến U23, thường xuyên gục ngã trước người Thái. Nỗi ám ảnh lớn nhất là thất bại ở chung kết SEA Games 2003 ngay trên sân nhà, một ký ức khó phai với người hâm mộ.

Tuy nhiên, cán cân quyền lực dần thay đổi trong những năm gần đây. Bước ngoặt lịch sử đến tại SEA Games 30 năm 2019, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo giành tấm HCV đầu tiên sau 60 năm chờ đợi, dù không phải trước Thái Lan nhưng là dấu mốc khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Đỉnh cao của sự chuyển mình diễn ra tại SEA Games 31 năm 2022, khi Việt Nam đánh bại chính Thái Lan 1-0 trong trận chung kết, với bàn thắng quyết định của Nhâm Mạnh Dũng. Đó là lần đầu tiên Việt Nam hạ Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games, khép lại lời nguyền lịch sử.

Thái Lan có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Ảnh: Minh Chiến.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik hiện tại, U22 Việt Nam được định hình theo hướng thực dụng, kỷ luật và đề cao sự cân bằng hơn là lối chơi áp đảo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.

U22 Việt Nam không còn phụ thuộc vào một cá nhân nổi bật, mà vận hành như một tập thể gắn kết, sẵn sàng chịu áp lực và biết cách ra đòn đúng thời điểm. Sự ổn định về tâm lý và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu đang là điểm tựa lớn của đội bóng, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp.

Ở chiều ngược lại, U22 Thái Lan bước vào chung kết với khát vọng mãnh liệt giành lại vị thế số một khu vực. Đội bóng xứ chùa vàng trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp không thể chạm tay vào HCV, điều hiếm thấy với một nền bóng đá từng thống trị Đông Nam Á.

Những cú ngã trước Việt Nam hay Indonesia khiến Thái Lan chịu áp lực rất lớn từ người hâm mộ lẫn truyền thông trong nước. Chính vì vậy, trận chung kết SEA Games 33 là cơ hội để Thái Lan đòi lại danh xưng và khép lại chuỗi thất vọng kéo dài.

Cuộc đối đầu tại SEA Games 33 vì thế không chỉ mang ý nghĩa tranh HCV, mà còn là phép thử cho vị thế mới của bóng đá Việt Nam trước đối thủ truyền kiếp, trong một cuộc so tài được dự báo đầy căng thẳng và giàu cảm xúc.

