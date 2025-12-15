U22 Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia giúp U22 Thái Lan giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 15/12.

Tiền đạo Yotsakorn ghi bàn giúp U22 Thái Lan thắng U22 Malaysia.

Ngay phút thứ 8, U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số. Tiền đạo Yotsakorn ghi bàn từ chấm đá phạt, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà.

U22 Malaysia lập tức vùng lên sau bàn thua. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 16, khi đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Yusuf phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Ikhlas Sanhan, khiến U22 Malaysia rơi vào thế bất lợi lớn.

Kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U22 Thái Lan. Đội chủ nhà tạo ra sức ép liên tục, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp một dù có nhiều cơ hội rõ ràng.

Sang hiệp hai, U22 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tập trung kiểm soát bóng và duy trì sự chắc chắn. Tiền đạo Yotsakorn tiếp tục thi đấu năng nổ, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Malaysia, song lại thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia vẫn nỗ lực tổ chức tấn công dù thi đấu thiếu người. Tuy nhiên, việc hụt nhân sự khiến các pha lên bóng của đội khách dễ dàng bị bẻ gãy trước hàng thủ chơi kỷ luật của U22 Thái Lan.

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà chơi chặt chẽ, bảo toàn lợi thế mong manh để giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Kết quả này giúp U22 Thái Lan điền tên vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nơi họ sẽ chạm trán U22 Việt Nam vào ngày 18/12.

