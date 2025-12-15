Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ eSports

Đánh bại Thái Lan, tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam vào chung kết

  • Thứ hai, 15/12/2025 21:37 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Đánh bại chủ nhà Thái Lan lần thứ 2 trong ngày sau trận Chung kết nhánh thắng, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam tiến thẳng vào Chung kết tổng với thành tích bất bại.

Tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam và HLV Phạm Anh Tuấn đã có ngày thi đấu rực rỡ. Ảnh: Garena.

Chiều 15/12, cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam có màn ăn mừng "trong mơ" khi các cô gái của tuyển quốc gia giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Thái Lan, không chỉ một mà đến 2 lần tại SEA Games 33.

Cụ thể, sau khi lần lượt đánh bại tuyển nữ Lào, Thái Lan và Timor-Leste với 0 trận thua, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam tiến vào Chung kết nhánh thắng, gặp lại chủ nhà.


Các cô gái Việt đã chứng minh cho khán giả trong nước lẫn quốc tế thấy mạch 6 trận toàn thắng ở vòng bảng không phải do may mắn. Ngay ván 1 của Chung kết nhánh thắng, họ dễ dàng vượt qua Thái Lan. Sang game 2, Thái Lan có sự thay người và dường như hiệu quả khi có phần lấn lướt đối phương ở khoảng 10 phút đầu tiên.

Tuy nhiên sau một vài sai lầm nhỏ và sự xuất sắc của tuyển thủ HTranh cùng DLinh biến ảo ở đường giữa, Việt Nam nhanh chóng đưa thế trận về tầm kiểm soát và liên tục đẩy đội bạn về.

Đáng chú ý trong pha giao tranh cuối cùng ở nhà chính, các tuyển thủ Thái Lan dường như đã lúng túng và có phần bị "át vía" không có phương án đối phó, đứng túm lại một vị trí và để HTranh kéo hết về cho đồng đội hạ gục, dẫn đến chiến thắng thứ 2 đầy kịch tích.

Ván 3 thế trận lại quay về với Việt Nam và chỉ mất hơn 11 phút 30 giây, tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã san phẳng nhà chính đối phương. HTranh tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong chiến thắng 3 sao lần này và có phần thưởng xứng đáng khi đạt Quad Kill (hạ gục liên tiếp 4 đối phương trong thời gian ngắn) ngay trước khi đập tan trụ thềm nhà Thái Lan.

Lien Quan Mobile anh 1

Các tuyển thủ nữ của Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Garena.

Với 9 trận thắng và 0 thất bại sau ngày 15/12, Bùi Nguyễn Hoa Tranh (chơi ở vị trí Đường Caesar), cùng với các thành viên chủ chốt như Đỗ Kỳ Duyên (Đi Rừng), Nguyễn Diệu Linh (Đường Giữa), Nguyễn Thanh Duyên (Xạ Thủ) và Nguyễn Thị Huyền Trang (Trợ Thủ), Choi Minh Châu (Trợ Thủ), dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Anh Tuấn sẽ chờ sẵn ở Chung kết tổng diễn ra vào ngày 16/12.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam sẽ là đội thắng cuộc trong cặp Chung kết nhánh thua (diễn ra lúc 10h sáng 16/12) giữa Lào và Thái Lan. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ là cái tên đi tiếp do chênh lệch thực lực. Khi đó, Việt Nam sẽ lần thứ 3 đối đầu đội tuyển nước chủ nhà ở nội dung Đồng đội nữ bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33. Mục tiêu đạt HCV của các cô gái Việt Nam đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuyển MLBB Việt Nam dừng bước trước á quân thế giới

Chạm trán đối thủ quá mạnh là Indonesia tại tứ kết sáng 15/12, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ, dừng chân trước ngưỡng cửa vào Bán kết.

7 giờ trước

Tuấn Hưng

Liên Quân Mobile đội tuyển nữ SEA Games 33 Hoa Tranh

