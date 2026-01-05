Các hãng mang gì đến triển lãm công nghệ lớn nhất đầu năm 2026?

Thiết bị đeo tích hợp AI, TV sáng hơn và smartphone gập là những điểm nhấn tại CES, triển lãm công nghệ đầu tiên của năm 2026.

Một góc không gian tổ chức CES. Ảnh: Bloomberg.

Diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 6-9/1, CES 2026 có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, mang đến cái nhìn đầu tiên về các xu hướng mới trong năm.

Năm ngoái, CES 2025 thu hút hơn 140.000 khách tham quan, cho thấy quy mô và tầm quan trọng của triển lãm. Dù CES 2026 khai màn từ 6/1, một số công ty đã tổ chức họp báo trước đó 1-3 ngày để ra mắt sản phẩm mới.

Năm nay, trọng tâm của CES 2026 nhiều khả năng tiếp tục xoay quanh AI, giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong đời sống và những ý tưởng phần cứng độc đáo.

Thiết bị AI gần gũi hơn

Theo Bloomberg, phần cứng tích hợp AI sẽ là điểm nhấn tại CES 2026. Ngoài những cái tên quen thuộc như Meta hay Snap, một số công ty nhỏ hơn cũng tham gia triển lãm như Xreal, Vuzix, Halliday Global, Rokid và Even Realities.

Sau khi ra mắt kính thông minh tích hợp màn hình vào cuối năm ngoái, Meta dự kiến không trình làng phần cứng mới. Tuy nhiên, công ty có thể giới thiệu một số giải pháp phần mềm, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Kính thông minh AI Ray-Ban Gen 2 của Meta. Ảnh: Bloomberg.

Snap cũng có thể chọn chiến lược tương tự. Hãng dự kiến trưng bày Specs, mẫu kính thực tế tăng cường (AR) được ra mắt tháng 6/2025. Người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, dù giá và ngày bán chính thức có thể chưa được công bố.

Ngoài kính mắt, một số dạng phần cứng độc đáo như nhẫn thông minh có thể xuất hiện, nhấn mạnh kỳ vọng của các công ty về thị trường phần cứng AI. Trước đây, những thiết bị như Humane AI Pin hay Rabbit R1 đều thất bại về doanh số sau khi nhận chỉ trích từ giới công nghệ.

Robot tràn ngập mọi nơi

Các công ty cũng sẽ trình diễn thành tựu mới nhất trong lĩnh vực robot hình người. Theo Bloomberg, ban tổ chức CES 2026 đã chuẩn bị khu vực riêng trong hội trường để trưng bày robot do số gian hàng quá nhiều.

Đa số robot hình người tại CES năm nay nhắm đến thị trường doanh nghiệp, chẳng hạn như sản xuất, logistics và phục vụ ăn uống. Ví dụ, các công ty như Artly Coffee và VenHub Global sẽ giới thiệu robot AI cho quán cà phê và cửa hàng tiện lợi. Phần nhỏ robot còn lại được thiết kế dùng trong gia đình.

Một số robot dưới dạng "bạn đồng hành" cũng có thể xuất hiện, bao gồm chó robot Jennie của Tombot, startup có trụ sở tại California, tập trung phát triển sản phẩm hỗ trợ người cao tuổi và mất trí nhớ.

Robot hình người trình diễn tại Bảo tàng Khoa học Công nghệ Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Tương tự những mùa CES trước đây, nhiều công nghệ được mang đến triển lãm chủ yếu phục vụ trình diễn. Do đó, khả năng hoạt động của robot hình người có thể rất khác nếu chúng được thương mại hóa.

Một số hãng vẫn cố gắng cải thiện bằng cách cho robot trình diễn những thao tác phức tạp hơn, chẳng hạn như phân loại và gấp quần áo thay vì chỉ nhảy múa.

Vài tập đoàn lớn như LG dự kiến mang đến robot hình người do công ty tự phát triển. Tuy vậy, câu hỏi về khả năng thương mại hóa vẫn bỏ ngỏ trong bối cảnh ngành công nghiệp đối mặt nhiều thách thức về thời lượng pin, tính di động, chi phí và độ an toàn.

Xu hướng TV mới

"Gia vị" quen thuộc của mỗi kỳ CES vẫn xoay quanh thiết bị điện tử tiêu dùng, đặc biệt là TV. Bên cạnh Samsung hay LG, những đối thủ đang nổi lên như Hisense và TCL dự kiến trình làng TV với công nghệ tấm nền mới, cho độ sáng vượt trội so với hiện nay.

Từng mang đến những gian hàng hoành tráng, song Sony đã dời lịch trình ra mắt TV trễ hơn trong những năm gần đây. Do đó, công ty Nhật Bản dự kiến không có quá nhiều thông báo lớn tại CES 2026.

Trong bối cảnh độ sáng và độ phân giải TV gần như đáp ứng hầu hết nhu cầu khách hàng, các nhà sản xuất có thể tập trung cải thiện màu sắc, công nghệ cho hình ảnh chân thực hơn.

Một gian hàng trưng bày TV tại CES 2024. Ảnh: Bloomberg.

Về hình ảnh, các công nghệ TV đáng chú ý trong năm nay gồm Dolby Vision 2 và HDR 10+ Advanced của Samsung. TV OLED cũng có thể nâng cấp mạnh nhờ công nghệ xếp chồng 4 lớp của LG.

Một số dòng TV có thể bao phủ 100% dải màu chuẩn BT.2020, điều chưa từng xảy ra trước đây. Các cải tiến này có được nhờ công nghệ đèn nền mới, dựa trên tấm nền Micro RGB mà Samsung giới thiệu năm ngoái.

Những dòng TV thiết kế nghệ thuật, mô phỏng khung tranh cũng có thể xuất hiện nhiều hơn sau thành công của Samsung The Frame.

Smartphone và thiết bị đeo

Điểm nhấn khác tại CES 2026 đến từ các hãng máy tính. Theo CNET, trọng tâm năm nay còn dành cho chip xử lý, linh kiện quan trọng trên máy tính. Xu hướng chip năm nay có thể vẫn tập trung cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng.

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI hay Samsung đều có khả năng trình làng laptop với dòng chip Panther Lake mới nhất của Intel. Ngoài hiệu năng xử lý và thời lượng pin, khả năng đồ họa trên dòng chip này cũng cải thiện đáng kể.

Smartphone thường không quá nổi bật tại CES, song Motorola có thể là ngoại lệ. Lần đầu tiên công ty mẹ Lenovo tổ chức họp báo ra mắt smartphone tại CES 2026, riêng Motorola hé lộ giới truyền thông về việc sắp ra mắt smartphone gập dạng cuốn sách.

Thư mời họp báo của Motorola gợi ý về smartphone gập dạng cuốn sách. Ảnh: Digital Trends.

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu Motorola trình làng smartphone gập cuốn sách, thiết kế giống Galaxy Z Fold sau nhiều năm theo đuổi thiết kế gập vỏ sò trên dòng Razr.

Thiết bị đeo thông minh năm nay có thể bổ sung nhiều tính năng mới, nghiêng về theo dõi y tế thay vì đo chỉ số thể dục đơn thuần.

Tại CES 2026, một số giải pháp đáng chú ý như máng chống nghiến răng thông minh, có thể theo dõi tình trạng ngưng thở khi ngủ, đo nhịp tim, nhịp thở và chu kỳ giấc ngủ. Các sản phẩm cũng có thể chú trọng theo dõi sức khỏe phụ nữ, đo đường huyết, theo dõi nhịp tim...