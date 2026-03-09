Nữ doanh nhân 9x bỏ đại học, thành tỷ phú nhờ AI

Lucy Guo trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới sinh trong thập niên 1990 nhờ làn sóng AI và các mô hình sở hữu cổ phần mới.

Lucy Guo trở thành tỷ phú nhờ cổ phần tại Scale AI. Ảnh: Fortune.

Lucy Guo, doanh nhân công nghệ sinh năm 1994, vừa xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Hurun với tài sản ròng khoảng 9 tỷ nhân dân tệ ( 1,3 tỷ USD ). Theo bảng xếp hạng này, cô trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới sinh trong thập niên 1990.

Câu chuyện của Guo gắn liền với sự bùng nổ của AI. Cô là đồng sáng lập Scale AI, công ty cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Dù đã rời công ty vào năm 2018, cổ phần còn nắm giữ giúp Guo bước vào nhóm tỷ phú trẻ của thế giới.

Scale AI được Guo thành lập vào năm 2016 cùng Alexandr Wang. Công ty nhanh chóng trở thành một trong những kỳ lân nổi bật trong lĩnh vực hạ tầng AI.

Thời cơ thuận lợi

Theo thông tin công bố, Guo giữ khoảng 6% cổ phần tại công ty, sau đó giảm xuống dưới 5% qua các vòng gọi vốn. Đến năm 2025, khi Meta mua khoảng 49% cổ phần Scale AI, số cổ phiếu mà Guo nắm giữ được định giá khoảng 1,25 tỷ USD . Con số này đưa cô vào nhóm 1% người giàu nhất thế giới.

Lucy Guo sinh ra tại San Francisco trong một gia đình người Mỹ gốc Hoa. Bố mẹ cô đều là kỹ sư điện. Từ nhỏ, Guo đã được định hướng học tập nghiêm khắc với nhiều hoạt động học thêm và các cuộc thi học thuật.

Ngoài ra, cô cũng sớm bộc lộ năng khiếu công nghệ. Khi còn là thiếu niên, Guo tự học lập trình và kiếm tiền bằng việc bán vật phẩm ảo trên mạng. Sau đó, đồng sáng lập Scale AI được nhận vào Đại học Carnegie Mellon với chuyên ngành khoa học máy tính.

Lucy Guo rời Scale AI vào năm 2018. Ảnh: Passes.

Tuy nhiên, Guo không hoàn thành chương trình đại học. Cô nhận học bổng Teal Fellowship, chương trình khuyến khích sinh viên khởi nghiệp. Từ đó, cô quyết định bỏ học để theo đuổi kinh doanh.

Sau khi rời Scale AI, Guo chuyển sang đầu tư mạo hiểm. Cô thành lập quỹ Backend Capital và tập trung vào các startup giai đoạn đầu. Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của quỹ là vào công ty phần mềm tài chính Ramp năm 2020. Công ty này hiện được định giá khoảng 32 tỷ USD .

Guo sau đó tiếp tục khởi nghiệp với nền tảng kinh tế sáng tạo Passes. Công ty đã huy động hơn 65 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, nữ doanh nhân cho biết cuộc sống cá nhân không thay đổi nhiều. “Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy mình như cô bé ngày xưa. Tôi vẫn duy trì nhịp sống thường ngày kể từ khi có được số tiền này”, Lucy Guo chia sẻ.

Thế hệ tỷ phú mới

Guo không phải trường hợp duy nhất cho thấy sự nổi lên của nữ doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Trong danh sách của Hurun, một cái tên khác sinh trong thập niên 1990 cũng thu hút chú ý là Shuo Wang.

Wang từng học tại MIT nhưng bỏ học để khởi nghiệp. Năm 2019, cô thành lập Deel, công ty công nghệ cung cấp giải pháp quản lý nhân sự và tuyển dụng toàn cầu. Công ty nhanh chóng phát triển trong bối cảnh nhu cầu làm việc từ xa gia tăng. Hiện Deel được định giá khoảng 17,3 tỷ USD .

Theo Hurun, danh sách người giàu toàn cầu năm 2026 có 285 phụ nữ tự thân lập nghiệp. Trung Quốc chiếm 75 người trong số này. Sự gia tăng cho thấy vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.

Lucy Guo là hình mẫu cho thế hệ tỷ phú mới trong thời đại AI. Ảnh: Bloomberg.

Trước đây, nhiều nữ doanh nhân Trung Quốc xây dựng tài sản trong các ngành truyền thống như sản xuất và bất động sản. Hiện nay, thế hệ mới đang chuyển sang lĩnh vực công nghệ cao. Họ thường có nền tảng học vấn quốc tế và kinh nghiệm trong khoa học máy tính hoặc toán học.

Song song với đó, làn sóng AI cũng tạo ra cơ hội tài chính cho nhiều nhân viên công nghệ. Các công ty AI thường phân bổ cổ phần cho nhân viên nhiều hơn so với các doanh nghiệp hoạt động trong thời kỳ bùng bổ Internet trước đây.

Sự phát triển nhanh chóng của dòng vốn, công nghệ và nhân lực khiến giá trị cổ phần của những nhân viên đời đầu có thể tăng nhiều lần chỉ sau vài năm. Điều này góp phần tạo nên làn sóng làm giàu mới trong ngành AI.