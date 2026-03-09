Cả nghìn người Trung Quốc xếp hàng để cài app AI

Gần một nghìn người, từ kỹ sư về hưu đến học sinh tiểu học, xếp hàng trước trụ sở Tencent tại Thâm Quyến để được cài miễn phí ứng dụng AI đang gây sốt toàn cầu.

Hàng dài người chờ cài đặt OpenClaw tại Thâm Quyến. Ảnh: TencentAI.

Sáng 6/3, hàng trăm người đổ về quảng trường phía Bắc tòa nhà Tencent ở Thâm Quyến. Họ mang theo MacBook, NAS, máy tính mini. Tất cả chờ đến lượt kỹ sư của Tencent cài đặt miễn phí OpenClaw - ứng dụng AI agent đang làm mưa làm gió toàn cầu. Số phiếu đặt chỗ phát hết trong vòng một giờ.

Đây không phải cuộc tụ họp của giới lập trình viên. Trong đám đông hôm đó có học sinh tiểu học, kỹ sư hàng không về hưu, bà nội trợ và những người chưa từng viết một dòng code. Thời gian cài đặt nhanh nhất chỉ mất 5 phút.

OpenClaw được lập trình viên người Áo Peter Steinberger phát triển và phát hành vào 2025. Tháng trước, OpenAI - công ty AI hàng đầu thế giới được Microsoft rót vốn - đã mua lại dự án mã nguồn mở này.

Điểm khác biệt của OpenClaw so với các chatbot thông thường là khả năng thực sự thực thi tác vụ thay cho người dùng. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, nó có thể tự mình mở phần mềm, tìm kiếm thông tin, điền biểu mẫu và hoàn tất các quy trình trên máy tính.

Cộng đồng mạng Trung Quốc gọi việc dùng OpenClaw là "nuôi tôm hùm". Số lượng người cài đặt đã vượt số người dùng Linux tích lũy trong 30 năm, tính theo lượt tải trên GitHub.

"OpenClaw là phần mềm quan trọng nhất từ trước đến nay", Jensen Huang, CEO Nvidia, phát biểu tại hội nghị công nghệ của Morgan Stanley ở San Francisco hôm 5/3.

Danh sách khách hàng chờ cài đặt rất đa dạng, đủ lứa tuổi và giới tính. Ảnh: Tencent AI.

Người dùng Trung Quốc đang dùng OpenClaw vào nhiều việc khác nhau. Một người dùng cho biết OpenClaw đã thay anh gọi điện đặt bàn nhà hàng, theo dõi danh mục đầu tư và gửi thiệp chúc mừng Tết đến hơn 600 người trong vòng 4 phút.

Một người khác dùng nó phân tích xu hướng tiểu thuyết, tự động tạo kịch bản video và chỉ cần ngồi duyệt thành phẩm. Nhiều người đã kết nối OpenClaw với lịch làm việc trên Feishu để nhắc nhở tự động.

Doanh nhân công nghệ kỳ cựu Fu Sheng kể lại, trong kỳ nghỉ Tết khi đang phục hồi sau tai nạn trượt tuyết, ông dành 14 ngày xây dựng một trợ lý cá nhân trên nền OpenClaw. "Khi làm việc với nhân viên con người, không ai hành động ngay lập tức. Nhưng [trợ lý AI] thì khác, không cần lên lịch hay chờ đợi", Fu Sheng cho biết.

Không chỉ người dùng cá nhân, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc cũng đang đổ xô vào cuộc chơi này. Tencent, Alibaba, ByteDance đều ra mắt giải pháp triển khai OpenClaw trên nền tảng đám mây của mình. Xiaomi đang thử nghiệm nội bộ MiclawAgent, tích hợp vào hệ sinh thái điện thoại, xe hơi và thiết bị gia dụng. Mục tiêu của họ là trở thành lớp trung gian giữa người dùng và mọi dịch vụ số.

Tuy nhiên, nhiều người dùng cũng cảnh báo về việc quản lý rủi ro với OpenCLaw. Nhiều chuyên gia an ninh khuyến cáo người dùng mới không nên cấp toàn quyền cho OpenClaw và tránh lưu thông tin nhạy cảm trong cùng thư mục cài đặt.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Xiaohongshu và Xianyu, dịch vụ cài đặt OpenClaw thuê đã hình thành một thị trường riêng. Chi phí dao động từ 8-1.000 nhân dân tệ tùy hình thức, từ hướng dẫn tự cài qua video đến hỗ trợ trực tiếp tại nhà.

Trong báo cáo công tác thường niên tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hôm 5/3, Thủ tướng Lý Cường lần đầu đề cập trực tiếp đến AI agent. Chính phủ Trung Quốc xác định đây là lĩnh vực cần thúc đẩy ứng dụng thương mại quy mô lớn.