Cách tra cứu thông tin về người ứng cử Quốc hội, HĐND trên VNeID

  • Thứ hai, 9/3/2026 10:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu...

Để tạo thuận lợi cho cử tri tra cứu thông tin bầu cử, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VneID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu; thay đổi khu vực bỏ phiếu của bản thân cũng như tra cứu thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

Cả nghìn người Trung Quốc xếp hàng để cài app AI

57 phút trước 11:42 9/3/2026

Gần một nghìn người, từ kỹ sư về hưu đến học sinh tiểu học, xếp hàng trước trụ sở Tencent tại Thâm Quyến để được cài miễn phí ứng dụng AI đang gây sốt toàn cầu.

Vietnamplus

Quốc hội vneid bầu cử hội đồng nhân dân HĐND quốc hội bầu cử quốc hội

