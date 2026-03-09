Điện thoại Google sắp sở hữu tính năng quan trọng nhất của Samsung

Google sắp cập nhật chế độ Desktop cho dòng Pixel. Tính năng này giúp điện thoại biến thành máy tính, cạnh tranh trực tiếp với Samsung DeX trên các thiết bị cao cấp.

Google đang từng bước tiến tới một "hệ sinh thái" Pixel hoàn chỉnh. Ảnh: The Verge.

Google đang thực hiện một bước đi mang tính quyết định. Hãng muốn biến những chiếc điện thoại Pixel thành những chiếc máy tính thực thụ. Tính năng này được gọi là "Desktop Mode" (Chế độ máy tính để bàn). Đây là vũ khí mà Samsung đã sử dụng rất thành công trong nhiều năm qua với tên gọi "Samsung DeX".

Trong bản cập nhật Android mới nhất, Google đã hé lộ giao diện làm việc đa cửa sổ. Người dùng có thể kết nối điện thoại Pixel với một màn hình rời. Ngay lập tức, giao diện Android quen thuộc sẽ chuyển sang dạng cửa sổ như trên Windows hay Mac.

Trước đây, Android trên màn hình lớn khá đơn điệu, các ứng dụng thường chỉ hiển thị ở dạng phóng to từ điện thoại. Nhưng với chế độ Desktop mới, người dùng có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc hay thoải mái thay đổi kích thước cửa sổ.

Google cũng đã thêm vào thanh tác vụ (taskbar) ở dưới cùng. Thanh này chứa các ứng dụng đang chạy và các phím tắt nhanh giúp người dùng có thể dùng chuột để kéo thả các cửa sổ dễ dàng.

Năm ngoái, Google đã hé lộ giao diện Android cho máy tính để bàn. Ảnh: Google.

Một điểm quan trọng khác là khả năng hỗ trợ bàn phím và chuột. Khi kết nối các phụ kiện này, máy tính bảng và điện thoại Pixel sẽ hoạt động không khác gì một chiếc laptop. Đây là tin vui cho những người làm việc văn phòng. Mọi công việc từ soạn thảo văn bản đến chỉnh sửa ảnh đều trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, Google vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện tại, không phải ứng dụng nào cũng tương thích tốt với chế độ này. Một số ứng dụng vẫn hiển thị sai tỷ lệ khi thay đổi kích thước cửa sổ. Hiện tại, Samsung DeX vẫn đang dẫn đầu về độ ổn định và tính năng. Google cần phải tối ưu hóa phần mềm mạnh mẽ hơn nữa để đuổi kịp đối thủ.

Theo các chuyên gia, đây là mảnh ghép cuối cùng của hệ sinh thái Pixel. Google không chỉ muốn bán điện thoại. Họ muốn tạo ra một thiết bị đa năng. Chiếc Pixel Tablet giờ đây sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Nó không còn là một thiết bị giải trí đơn thuần mà đã trở thành một công cụ làm việc chuyên nghiệp.

"Google đang nỗ lực mang lại trải nghiệm máy tính để bàn đồng nhất trên Android. Điều này cho thấy tham vọng rất lớn của hãng. Họ muốn xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị di động và máy tính cá nhân", tờ The Verge nhận định.

Trong tương lai gần, người dùng Pixel sẽ không còn phải "ghen tị" với Samsung. Tính năng Desktop Mode sẽ sớm được tung ra chính thức. Đây là một bước tiến lớn của Android giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của điện thoại.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý tính năng Desktop Mode mới không dành cho các thiết bị cũ. Google xác nhận chỉ các dòng điện thoại từ Pixel 8 trở lên mới có thể sử dụng chế độ này. Danh sách bao gồm Pixel 8, Pixel 9 và dòng Pixel 10 Series vừa ra mắt. Các mẫu điện thoại gập cao cấp Pixel 9 và 10 Pro Fold cũng nằm trong danh sách hỗ trợ chính thức.