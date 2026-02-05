Google gây ấn tượng

Sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng, Google dự kiến tăng gấp đôi khoản đầu tư cho AI trong năm nay.

Biển quảng cáo của Google tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: New York Times.

Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố doanh thu quý IV/2025 tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và các dự án đầu tư, nhằm mục tiêu dẫn đầu cuộc đua AI.

Doanh thu của Alphabet trong quý gần nhất đạt gần 114 tỷ USD , vượt kỳ vọng của nhà phân tích nhờ sự tăng trưởng trong mảng quảng cáo kỹ thuật số và điện toán đám mây. Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 34,5 tỷ USD , tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính cả năm 2025, doanh thu của Alphabet lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD , đạt 403 tỷ USD , lợi nhuận được ghi nhận khoảng 132 tỷ USD .

Tăng đầu tư cho AI

Tương tự nhiều công ty công nghệ khác, Google đang chi hàng chục tỷ USD để phát triển mô hình AI, xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ đào tạo và vận hành mô hình. Theo WSJ, kế hoạch này đang gặp trở ngại do khó khăn trong tìm kiếm nguồn cung điện phù hợp.

Google ước tính chi phí vốn năm 2026 đạt khoảng 175- 185 tỷ USD , tăng mạnh so với năm ngoái (91- 93 tỷ USD ).

"Nhìn chung, chúng tôi thấy các khoản đầu tư vào AI và cơ sở hạ tầng đang thúc đẩy doanh thu và tăng trưởng trên diện rộng", CEO Sundar Pichai chia sẻ.

Biểu tượng của Google. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu trong cuộc họp trước nhà đầu tư, Pichai cho biết câu hỏi quan trọng nhất chắc chắn xoay quanh năng lực tính toán. Câu trả lời của Google gồm giải pháp tăng cường năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu lớn vào lúc này, trong khi vẫn đầu tư hợp lý cho dài hạn và thúc đẩy hiệu quả.

CEO Google cho biết các khoản đầu tư AI chủ yếu đến từ lợi nhuận tăng mạnh và dòng tiền tốt. Chi tiêu trong năm nay sẽ hướng đến tương lai, đặc biệt khi nhu cầu với những dịch vụ đang rất mạnh.

Bộ phận điện toán đám mây tại Google mang về gần 18 tỷ USD doanh thu trong quý IV/2025, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà phân tích Brent Thill từ Jefferies cho biết tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng đám mây "thể hiện đà phát triển của AI, Gemini và các mảng kinh doanh cốt lõi".

Google ngược dòng

Năm ngoái, Google vươn lên dẫn đầu cuộc đua AI khi ra mắt Gemini 3 vào tháng 11/2025, mô hình mạnh mẽ nhất dành cho chatbot và các công cụ AI của hãng.

Công ty cho biết ứng dụng Gemini hiện có 750 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng, tăng so với mức 650 triệu được công bố vào tháng 10/2025. Dù vậy, con số trên vẫn thấp hơn ChatGPT, được tuyên bố có hơn 850 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần.

Gemini được tích hợp lên nhiều dịch vụ khác nhau, kể cả YouTube. Google cho biết mô hình này giúp xác định và đề xuất video có thể thu hút người dùng, góp phần tăng thời lượng xem video và quảng cáo.

Quý IV/2025, doanh thu YouTube tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,4 tỷ USD . Doanh thu cả năm của nền tảng vượt 60 tỷ USD , tính cả quảng cáo và gói thuê bao.

Thành công của Gemini giúp Google ngược dòng. 3 năm trước, công ty kích hoạt "báo động đỏ" sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT, thu hút những người từng dựa vào Google Search. Kể từ đó, Google liên tục cải thiện mô hình, ra mắt loạt công cụ AI để cạnh tranh.

Giờ đây, Google được cho đang sở hữu nhiều lợi thế so với đối thủ. Công ty tự thiết kế chip AI với chi phí thấp hơn Nvidia. Mảng kinh doanh điện toán đám mây thu hút nhiều khách hàng. Cuối cùng, phòng nghiên cứu AI DeepMind vẫn thuộc top tốt nhất lĩnh vực.

CEO Google Sundar Pichai nói về Gemini trong một sự kiện năm 2023. Ảnh: New York Times.

Cổ phiếu Alphabet tăng 65% giá trị trong năm ngoái. Cùng với Nvidia, vốn hóa của Google vượt mốc 4.000 tỷ USD vào tháng 1. Vài giờ sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Google ban đầu giảm hơn 7%, sau đó phục hồi và giao dịch ở mức giảm 1,5%.

Theo FT, các nhà đầu tư vẫn nhạy cảm với xu hướng chi tiêu cho AI, lo ngại "bong bóng" ngày càng lớn khi doanh thu đang rất thấp so với khoản tiền đầu tư vào công nghệ.

Không chỉ Google, cổ phiếu Microsoft tuần trước cũng giảm hơn 10% sau khi công ty tiết lộ tăng chi phí vốn trong năm lên hơn 140 tỷ USD . Meta cũng ước tính chi phí đầu tư năm nay là 135 tỷ USD , song cổ phiếu tăng do công ty chứng minh AI có thể cải thiện hiệu quả quảng cáo.

Gil Luria, trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, cho biết doanh thu cao của Google có thể trấn an nhà đầu tư rằng việc chi mạnh tay vào trung tâm dữ liệu sẽ thúc đẩy tăng trưởng lâu dài.

"Google đang được xem là cái tên giành chiến thắng vang dội nhất trong cuộc đua AI. Kết quả tốt sẽ mang đến sự yên tâm rằng ít nhất vẫn có công ty thành công với thị trường lớn tiếp theo", Luria trả lời New York Times.

Thách thức với Google

Thời gian gần đây, Google tăng cường tích hợp công cụ AI lên các sản phẩm, kể cả công cụ tìm kiếm truyền thống. Năm ngoái, công ty triển khai chế độ AI (AI Mode) trong Google Search, có thể tìm kiếm và phản hồi thông tin theo kiểu chatbot.

Theo WSJ, công cụ tìm kiếm của Google đang đối mặt sức ép cạnh tranh từ nhiều startup trong lĩnh vực AI như OpenAI, Anthropic và Perplexity. Dù vậy, doanh thu tìm kiếm trong quý gần nhất vẫn đạt khoảng 63 tỷ USD , xoa dịu nỗi lo từ nhà đầu tư.

Giám đốc Kinh doanh Philipp Schindler cho biết AI giúp Google hiểu rõ mong muốn từ người dùng, từ đó "mở rộng đáng kể khả năng phân phối quảng cáo cho các tìm kiếm dài và phức tạp", những yếu tố khiến nhà quảng cáo sẵn sàng chi nhiều tiền hơn.

AI Mode trong Google Search được ra mắt năm 2025. Ảnh: Google.

Tháng 9/2025, Google thoát án phạt xoay quanh vụ kiện chống độc quyền tìm kiếm. Cụ thể, thẩm phán Tòa án Quận Amit Mehta kết luận công ty không được trả tiền để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị và trình duyệt, song đã bác bỏ những hình phạt nặng nề mà chính phủ Mỹ yêu cầu.

Đề xuất từ Bộ Tư pháp Mỹ buộc Google bán trình duyệt Chrome cùng một số thay đổi khác. Thẩm phán cho rằng không nên đưa ra những biện pháp này bởi cuộc đua AI khiến thị trường tìm kiếm cạnh tranh hơn trước đây.

Giới phân tích và nhà đầu tư cho rằng phán quyết từ tòa án là chiến thắng với cả Apple và Google. Công ty có thể tiếp tục trả 20 tỷ USD /năm cho Táo khuyết để đặt Google Search làm công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari.

Bộ Tư pháp Mỹ và Google còn lôi nhau vào vụ kiện chống độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số. Thẩm phán Tòa án Quận Leonie Brinkema sẽ cân nhắc các biện pháp nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh trong thị trường quảng cáo trực tuyến.

Theo phán quyết, Google đã độc quyền công nghệ đấu giá quảng cáo trực tuyến một cách bất hợp pháp, công cụ giúp quyết định nội dung quảng cáo xuất hiện trên các trang web.