ChatGPT tuyên chiến với Google Dịch

Sự xuất hiện của công cụ ChatGPT Translate chuyên dụng cho thấy OpenAI đang bắt đầu tấn công trực diện vào thị trường dịch thuật bằng sức mạnh của AI.

Việc ra mắt ChatGPT Translate có thể chỉ là "phát súng mở màn" của OpenAI. Ảnh: Bureauwork.

Trong nhiều năm qua, Google Dịch (Google Translate) đã trở thành "bạn đồng hành" không thể thiếu của hàng triệu người khi cần phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, một đối thủ đáng gờm vừa chính thức lộ diện. OpenAI đã âm thầm ra mắt một công cụ dịch thuật chuyên dụng mang tên “ChatGPT Translate”, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm thách thức thế độc tôn của Google trong lĩnh vực này.

OpenAI đã chọn hướng tiếp cận an toàn khi mô phỏng gần như trọn vẹn trải nghiệm người dùng từ phía đối thủ. Giao diện ChatGPT Translate tạo cảm giác thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên với bố cục 2 khung văn bản song song truyền thống. Từ việc tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào cho đến danh mục hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, công cụ này hội tụ đầy đủ những tính năng nền tảng mà người dùng Google Dịch vốn coi là tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt thực sự của ChatGPT Translate không nằm ở việc chuyển ngữ đơn thuần, mà ở phần “hậu kỳ”. Trong khi các công cụ truyền thống thường chỉ dừng lại ở kết quả sát nghĩa nhất, OpenAI tập trung vào thế mạnh AI.

Giao diện của ChatGPT Translate.

Dưới giao diện dịch thuật xuất hiện các phím tắt điều chỉnh nhanh. Chỉ với một cú chạm, người dùng có thể yêu cầu AI viết lại bản dịch theo phong cách trang trọng cho đối tác kinh doanh, đơn giản hóa nội dung để trẻ em cũng có thể hiểu, hoặc biến đổi nó thành ngôn từ học thuật chuyên sâu.

Khi chọn các tùy chọn này, hệ thống sẽ điều hướng người dùng sang giao diện ChatGPT chính với các câu lệnh được soạn sẵn, cho phép tùy biến sâu hơn dựa trên ngữ cảnh và đối tượng mục tiêu.

Theo đánh giá của Android Authority, sức mạnh lớn nhất của ChatGPT Translate chính là khả năng thấu hiểu tông giọng và ngữ cảnh - điều mà các công cụ dịch thuật truyền thống thường bỏ qua. Thay vì chỉ là một bộ từ điển thông minh, ChatGPT hoạt động như một biên tập viên ngôn ngữ, giúp bản dịch trở nên tự nhiên hơn.

Tuy vậy, con đường để OpenAI soán ngôi Google vẫn còn rất dài. Hiện tại, ChatGPT Translate vẫn lộ rõ những điểm yếu về mặt tính năng. Công cụ này chủ yếu hỗ trợ văn bản thuần túy trên máy tính và nhập liệu bằng giọng nói trên thiết bị di động.

Các tính năng cao cấp mà Google đã hoàn thiện trong nhiều năm qua như dịch trực tiếp trên trang web, dịch tài liệu phức tạp (PDF, Word), dịch chữ viết tay hay hội thoại thời gian thực vẫn chưa xuất hiện trên nền tảng của OpenAI. Ngoài ra, con số hơn 50 ngôn ngữ của ChatGPT vẫn còn khá khiêm tốn so với danh mục khổng lồ của Google.

Về phía Google, hãng cũng vừa công bố những bản cập nhật lớn cho công cụ dịch thuật của mình, được hỗ trợ bởi mô hình Gemini mạnh mẽ nhất. Gã khổng lồ công nghệ này đang tập trung vào việc xử lý các cụm từ lóng, thành ngữ và biểu cảm địa phương, đồng thời thử nghiệm tính năng dịch hội thoại trực tiếp qua tai nghe.

Sự ra mắt thầm lặng của ChatGPT Translate có thể chỉ là phát súng mở màn. “Hiện tại, Google rõ ràng vẫn đang dẫn trước. Nhưng ChatGPT Translate gợi mở về một tương lai khác, nơi dịch thuật không chỉ là độ chính xác, mà còn là khả năng thích nghi với người mà bạn đang trò chuyện”, Android Authority nhận định.