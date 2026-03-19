Tim Cook dập tắt tin đồn nghỉ hưu

CEO Tim Cook khẳng định chưa có kế hoạch rời ghế lãnh đạo và cam kết tiếp tục gắn bó với Apple trước cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập.

Nhiều tin đồn cho rằng Tim Cook sẽ rời Apple vào đầu năm sau. Ảnh: Spyglass.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên chương trình Good Morning America, CEO Apple - Tim Cook đã dập tắt những suy đoán về việc bản thân sắp nghỉ hưu.

Người đứng đầu “Táo khuyết” khẳng định các báo cáo về việc mình chuẩn bị rời đi là không chính xác. Vị thuyền trưởng của Apple cho biết vẫn dành trọn vẹn tình yêu cho công việc tại tập đoàn công nghệ này.

“Không, tôi không nói điều đó. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Đó chỉ là tin đồn đang lan truyền thôi”, Tim Cook chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch rời khỏi vị trí đứng đầu Apple.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh bản thân đã cống hiến tại Cupertino được 28 năm. Sếp Apple khẳng định mình tận hưởng mọi khoảnh khắc và sự kết nối với các đồng nghiệp tại đây.

“Tôi yêu những gì mình làm một cách sâu sắc. 28 năm trước, tôi bước chân vào Apple và tôi đã tận hưởng từng ngày kể từ đó”, ông Cook cho biết.

Tối 12/3, CEO Tim Cook đã gửi bức thư với tiêu đề "50 năm suy nghĩ khác biệt", nhìn lại hành trình và gửi lời tri ân đến người dùng, nhân viên và cộng đồng lập trình viên toàn cầu. Ảnh: Apple.

Lời khẳng định này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đối với tập đoàn. Apple đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào ngày 1/4.

Ngoài ra, nhân vật quyền lực nhất Apple cũng vừa bước sang tuổi 65 vào tháng 11 năm ngoái. Đây là độ tuổi nghỉ hưu truyền thống của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Điều này làm dấy lên nhiều suy đoán về một cuộc chuyển giao quyền lực trong tương lai gần. Dưới sự dẫn dắt của ông Cook từ năm 2011, Apple đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Vốn hóa thị trường của hãng tăng từ 377 tỷ USD lên hơn 3.700 tỷ USD .

Vị CEO đương nhiệm đã biến Apple thành một đế chế công nghệ và dịch vụ khổng lồ. Tuy nhiên, áp lực về việc tìm người kế vị vẫn luôn hiện hữu.

Các báo cáo gần đây chỉ ra John Ternus là ứng cử viên tiềm năng nhất. Ông Ternus hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của tập đoàn. Mặc dù xác nhận sự tồn tại của các kế hoạch kế nhiệm nội bộ, Tim Cook vẫn chưa sẵn sàng rời đi.

Lãnh đạo Apple coi công ty là một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình.

“Tôi không thể hình dung cuộc sống mà không có Apple”, Tim Cook bày tỏ.Nhà điều hành này tin rằng đội ngũ nhân viên hiện tại là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục cống hiến.

Apple đang đối mặt với nhiều thách thức mới trong kỷ nguyên AI. Việc duy trì sự ổn định ở vị trí lãnh đạo tối cao được coi là chiến lược quan trọng. Các nhà đầu tư và người hâm mộ có thể tạm thời yên tâm sau những phát biểu thẳng thắn này. Tim Cook vẫn sẽ là người cầm lái con thuyền Apple trong giai đoạn chuyển mình sắp tới.