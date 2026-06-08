Xiaomi làm việc chưa từng có

Bản mới nhất của dòng smartphone 'T' vốn chỉ dành cho thị trường quốc tế là Xiaomi 17T vừa bất ngờ được hãng công bố và cho phép đặt hàng trước ngay tại Trung Quốc.

Các mẫu smartphone Xiaomi với hậu tố "T" là dòng sản phẩm rút gọn, thuộc phân khúc cận cao cấp. Ảnh: Xuân Sang.

Mới đây, Xiaomi chính thức thông báo trình làng dòng sản phẩm Xiaomi 17T ngay tại thị trường nội địa. Đây được xem là một bước đi chưa từng có tiền lệ bởi các dòng sản phẩm có hậu tố "T" từ trước đến nay luôn được định vị là phiên bản dành riêng cho thị trường quốc tế. Hai model đã được giới thiệu ở thị trường quốc tế từ cuối tháng 5. Sản phẩm cũng đang sẵn hàng trên kệ tại Việt Nam với giá niêm yết 20-24 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng giảm giá 3 triệu trong giai đoạn phát hành.

Điều này chưa từng có tiền lệ khi đa phần thiết bị Xiaomi được ra mắt ở Trung Quốc trước khi giới thiệu ở toàn cầu.



Trong đợt mở bán này, hãng sẽ giới thiệu 2 mẫu điện thoại cao cấp là Xiaomi 17T và 17T Pro. Bộ đôi sở hữu kích thước màn hình lần lượt là 6,59 inch và 6,83 inch. Việc Xiaomi lật ngược bàn cờ, mang dòng máy này về mở bán chính thức tại quê nhà cho thấy Xiaomi đang tham vọng lấp đầy mọi phân khúc khách hàng.

Theo quảng cáo từ nhà sản xuất, các thiết bị mới này “thể hiện chất lượng của dòng sản phẩm cao cấp của Xiaomi ở mọi khía cạnh”. Dòng 17T sử dụng màn hình phẳng 2D với phần viền siêu mỏng, kết hợp cụm camera hình chữ nhật bằng kim loại nguyên khối.

Dòng Xiaomi 18 Pro và Pro Max được cho là sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển phần màn hình phụ phía mặt lưng của thiết bị. Ảnh: Gizchina.

Sự xuất hiện của dòng 17T tại Trung Quốc cũng mở đường cho những chiến lược nâng cấp tiếp theo của hãng. Bên cạnh thông tin về 17T, các chuyên gia rò rỉ công nghệ tại Trung Quốc cũng đồng loạt hé lộ thông số của thế hệ Xiaomi 18 Series tiếp theo.

Cụ thể, blogger công nghệ nổi tiếng DigitalChatStation cho biết một "mẫu điện thoại Pro" tích hợp bo mạch chủ sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến với màn hình nhỏ, pin dung lượng từ 7.000 mAh trở lên, tương thích cao với sạc nhanh có dây 100W chuẩn bị được công bố.

Không dừng lại ở đó, phiên bản Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ sở hữu viên pin thử nghiệm lên tới 8.500 mAh. Đây là mức dung lượng chưa từng xuất hiện trên các dòng smartphone cao cấp.

Về khả năng nhiếp ảnh, dòng Xiaomi 18 cũng chứng kiến bước nhảy vọt khi bước vào kỷ nguyên camera 200 megapixel. Phiên bản Xiaomi 18 Pro và Pro Max sẽ sở hữu hệ thống camera kép với hai cảm biến siêu lớn độ phân giải 200MP, kích thước đạt 1/1.28 inch.

Ống kính tele của máy cũng nâng cấp lên 200MP, hỗ trợ chụp cận cảnh macro khẩu độ lớn. Riêng mẫu siêu flagship Xiaomi 18 Ultra được rò rỉ là “có thể” sở hữu tới 3 ống kính sau đều đạt độ phân giải 200MP hoặc 300MP, tích hợp công nghệ hình ảnh LOFIC kép.

Đồng thời, thiết kế màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng từ các đời Xiaomi 17 sẽ vẫn được Xiaomi tiếp tục duy trì và cải tiến trên dòng máy mới này.