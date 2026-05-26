Canh bạc 8,8 tỷ USD của Xiaomi

Xiaomi vừa cam kết đầu tư hơn 8,8 tỷ USD vào AI trong 3 năm tới. Chiến lược này nhằm bảo vệ hệ sinh thái điện thoại và xe điện trước làn sóng chuyển dịch công nghệ mới.

Theo báo cáo từ SCMP, Xiaomi đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách đổ nguồn lực khổng lồ vào các mô hình mã nguồn mở. Mục tiêu của chiến lược này là bảo vệ hệ sinh thái phần cứng rộng lớn của hãng, đồng thời đảm bảo các thế hệ smartphone và xe điện tiếp theo không bị tụt hậu trong cuộc đua công nghệ.

Tháng trước, công ty đã trình làng mô hình AI mới nhất mang tên "MiMo-V2.5-Pro". Nền tảng đánh giá độc lập Artificial Analysis ngay lập tức xếp hạng đây là mô hình mã nguồn mở hàng đầu thế giới về khả năng tự chủ (agentic capabilities). Thuật ngữ này chỉ năng lực tự thực hiện các tác vụ phức tạp, đa bước của hệ thống AI mà không cần con người can thiệp.

Việc đứng đầu bảng xếp hạng đánh dấu bước tiến thần tốc khi Xiaomi mới chỉ bắt đầu phát hành các hệ thống AI mã nguồn mở từ một năm trước. Để duy trì đà phát triển, hãng vừa cam kết chi hơn 8,8 tỷ USD cho các khoản đầu tư liên quan đến AI trong vòng 3 năm tới. Con số này khẳng định tham vọng tự chủ phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất của hãng.

Mi 17 Ultra - chiếc flagship mới nhất của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Không dừng lại ở phần mềm, chiến lược của Xiaomi còn mở rộng sang mảng tự chủ chip xử lý. Việc làm chủ chuỗi cung ứng bán dẫn giúp hãng tối ưu hóa hiệu suất thiết bị. Hãng tham vọng tự sản xuất chip có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Apple.

Theo nhận định của SCMP, thị trường Trung Quốc hiện chứng kiến cuộc cạnh tranh AI khốc liệt. Các đối thủ lớn liên tục tung ra các mô hình ngôn ngữ lớn với giá dịch vụ ngày càng rẻ.

Việc sở hữu một mô hình tự chủ mạnh mẽ giúp Xiaomi không bị phụ thuộc vào các đối tác bên thứ 3. Hệ sinh thái phần cứng tích hợp AI sẽ giúp hãng giữ chân người dùng tốt hơn. Nói cách khác, khoản đầu tư 8,8 tỷ USD chính là tấm bảo hiểm cho tương lai của hãng trong kỷ nguyên AI.

“Mô hình MiMo-V2.5-Pro được thiết kế cho các mục tiêu công việc thách thức và phức tạp nhất. Chúng tôi giao cho nó những nhiệm vụ mà chuyên gia con người phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để hoàn thành, cho phép nó độc lập xử lý các quy trình dài hạn”, đại diện nhóm nghiên cứu AI tại Xiaomi chia sẻ.