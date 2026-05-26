Khách Việt đừng mong điện thoại giảm giá

Các chuyên gia cho rằng mức giá ổn định của smartphone tại Việt Nam không còn. Thị trường sẽ dần nâng lên mặt bằng giá mới và xu hướng sẽ không đảo chiều trong ngắn hạn.

Điện thoại ở Việt Nam đã có mặt bằng giá mới và tiếp tục tăng trong tương lai gần.

Từ giữa 2025, các chuyên gia và báo cáo thị trường đã nhắc đến việc tăng giá chip nhớ sẽ tác động đến sản phẩm đầu cuối. Tuy nhiên, lượng tồn kho cùng kế hoạch sản xuất từ trước giúp thị trường smartphone tại Việt Nam tương đối bình ổn. Nhiều linh kiện máy tính như RAM, SSD đã sớm lên giá trước.

Tuy nhiên sang đầu năm nay, khi các dòng máy mới được cập nhật, người dùng dần nhìn thấy tác động của khủng hoảng chip nhớ. Các chuyên gia nhận định các phân khúc trước kia không còn nữa. Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh lên các mốc đắt tiền hơn trong thời gian tới. Do vậy, việc đợi điện thoại giảm giá không phải lựa chọn khôn ngoan.

Thời kỳ giá rẻ đã qua

Từ đầu năm, người dùng ít theo dõi thị trường có thể bị bất ngờ với giá thiết bị Android ra mắt trong nước. Mức độ biến động cao nhất thể hiện ở các hãng Trung Quốc như Vivo, Oppo. Những hãng này điều chỉnh với phạm vi rộng cùng biên độ rất lớn.

Các mẫu flagship như Xiaomi 17 Ultra, Find X9 Ultra, X300 Ultra chạm mốc 40-50 triệu đồng. Cá biệt, model gập Find N6 tăng đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm, chạm mốc 65 triệu đồng.

“Thực tế, xu hướng tăng giá đã khởi động sớm hơn khi Apple nâng giá iPhone 17 Pro Max lên 38 triệu đồng vào tháng 9/2025, tăng khoảng 10% so với mức ổn định 3 năm trước đó.

Đến đầu năm 2026, hãng lớn đều đồng loạt điều chỉnh. Galaxy S26 Ultra tăng gần 10%, phiên bản 1 TB tăng tới gần 17%. Các hãng Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo cũng tăng từ 4% đến hơn 20% tùy mã sản phẩm”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS nói với Tri Thức - Znews.

Smartphone cao cấp chạm ngưỡng 50 triệu đồng, như mẫu Oppo Find X9 Ultra mới ra mắt đầu tháng 5.

Ngoài việc hiện diện rõ nét qua giá niêm yết, việc tăng giá còn diễn biến âm thầm theo cách khách hàng ít nhận ra. Cụ thể, sản phẩm ra mắt lâu, cuối vòng đời thường được điều chỉnh để xả kho, thu hút khách mua. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam đi ngược khi một số mẫu ra mắt đã lâu nhưng không giảm đồng nào. Một số nhà sản xuất còn tung ra bản mới, giữ nguyên mốc niêm yết nhưng cắt giảm cấu hình so với trước.

Bình thường mới

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lý Trung Dũng, Giám đốc Khối Viễn thông di động và Phụ kiện, hệ thống FPT Shop cho rằng smartphone đã tăng, nhưng chưa thiết lập xong mặt bằng giá mới. Xu thế tiếp theo là giá tiếp tục tăng cho đến khi nguồn cung chip nhớ ổn định trở lại.

Theo các dự báo, mốc gần nhất để đạt được điều này là năm 2027. Một số nghiên cứu “bi quan” hơn cho biết vấn đề có kéo dài đến 2030. Do vậy việc điện thoại trở về mốc trước năm 2026 khó xảy ra trong ngắn hạn.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 21/5, CEO Xiaomi đưa ra cảnh báo thẳng thắn với người tiêu dùng. "Nếu bạn định đổi điện thoại trong năm tới, hãy làm điều đó càng sớm càng tốt", ông Lôi Quân nói. Đây là lần hiếm hoi một CEO công khai khuyên người dùng mua hàng ngay trước khi chính sản phẩm của mình tăng giá.

Sản phẩm tầm trung như Oppo Reno, Vivo V hay Xiaomi T series sẽ được nâng lên tầm giá cận cao cấp.

Không chỉ riêng Lôi Quân, các lãnh đạo cấp cao khác của Xiaomi cũng liên tục phát tín hiệu về tình trạng khó khăn. Lu Weibing, Chủ tịch thương hiệu REDMI thừa nhận thẳng thắn rằng mức giá khởi điểm 2.999 nhân dân tệ ( 440 USD ) của REDMI K90 Max bán nội địa khiến công ty thua lỗ nặng nề. Ông dự báo từ trong nửa cuối năm nay, một số smartphone cao cấp tại Trung Quốc sẽ vượt mốc 10.000 tệ (khoảng 1.470 USD ).

Ở Việt Nam, chiến lược định giá của Xiaomi có thể phải thay đổi. Nhóm thiết bị cận cao cấp Xiaomi T Series sẽ nối tiếp dòng Xiaomi 17, lấp vào phân khúc trên 20 triệu đồng. Đây cũng là cách các đối thủ như Vivo đang làm với V70 hay mẫu Reno của Oppo.

Trước sự biến động của thị trường linh kiện, kế hoạch phân phối cũng được điều chỉnh. Trong xu hướng mới, vòng đời ngắn hơn thay vì nằm lâu trên các kệ hàng gây áp lực tồn kho. Chương trình bán hàng, khuyến mãi tập trung vào giai đoạn đầu mở bán.