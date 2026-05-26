Robot Trung Quốc được cấp 'mã định danh'

Trung Quốc đang áp dụng triết lý quen thuộc khi cấp mã định danh riêng cho từng robot, giúp kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất cho đến phân phối ra thị trường.

Trung Quốc vừa ra mắt nền tảng quản lý quốc gia dành riêng cho robot hình người, một bước đi chưa có tiền lệ trên thế giới.

Ngày 22/5, nước này khởi động Nền tảng Dịch vụ Quản lý Vòng đời Toàn diện Robot hình người. Theo đó, mỗi robot có hình dạng giống con người và được điều khiển bằng AI sẽ được cấp một mã số định danh duy nhất, tương tự như căn cước công dân. Thông tin được đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Chương trình do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Robot hình người và Trí tuệ hiện thân (HEIS), thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, dẫn đầu.

Mục tiêu cốt lõi nhằm truy xuất nguồn gốc và giám sát rủi ro trong suốt vòng đời của từng thiết bị, từ lúc xuất xưởng, đưa vào sử dụng cho đến khi tái chế. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xây dựng một hệ thống quản lý toàn diện cho loại robot này.

Ông Yu Xiuming, Phó giám đốc Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (CESI) đã xác nhận phạm vi áp dụng của hệ thống.

"Các hướng dẫn trên áp dụng cho tất cả bên liên quan trong ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng robot hình người, bao gồm cả nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, người bán, người dùng và cơ sở tái chế", ông Xiuming cho biết.

Song song với việc cấp mã định danh, Trung Quốc cũng ban hành hướng dẫn về quản lý vòng đời và cách sử dụng mã này trong thực tế.

Động thái quản lý này diễn ra trong bối cảnh ngành robot hình người tại Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt công ty trong nước đang đẩy mạnh phát triển và thương mại hóa robot có khả năng làm việc nhà, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ sản xuất.

Việc thiếu tiêu chuẩn thống nhất trong giai đoạn phát triển nhanh thường dẫn đến rủi ro về an toàn và khó kiểm soát chất lượng. Hệ thống mã định danh được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề này, tạo ra một cơ sở dữ liệu quốc gia có thể truy vết từng thiết bị khi xảy ra sự cố.

Đây cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy quốc gia Đông Á đang chủ động xây dựng khung pháp lý cho robot AI trước khi lĩnh vực này đạt quy mô đại trà.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia đặt mục tiêu tham vọng nhất về robot hình người, với nhiều công ty đang hướng đến ứng dụng thương mại. Việc sớm thiết lập hệ thống quản lý tiêu chuẩn được kỳ vọng tạo nền tảng cho ngành công nghiệp phát triển bền vững hơn trong dài hạn.