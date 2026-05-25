BKAV giảm giá Bphone đến 49%

Bkav thông báo giảm giá gần 50% mẫu điện thoại ra mắt hồi 2021 để tri ân khách hàng, kỷ niệm 11 năm ra mắt.

Mẫu điện thoại A50 từng gây sốt cộng đồng người dùng. Ảnh: Bkav.

Ngày 25/5, nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày ra mắt thế hệ Bphone đầu tiên, trang fanpage chính thức của Bphone đã thông báo chương trình khuyến mãi giảm giá sâu cho dòng Bphone A50. Động thái này thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ. Việc hãng di động Việt Nam điều chỉnh giá bán sản phẩm ra mắt từ năm 2021, chưa có bản kế nhiệm, tạo ra làn sóng bàn luận.

Cụ thể, theo thông báo từ Facebook hãng, chương trình được áp dụng 25/5-25/6 hoặc kết thúc sớm nếu hết hàng. Chương trình gây chú ý với mức giảm đến 49% cho mẫu Bphone A50, chỉ còn hơn 2 triệu đồng. Ban đầu, thiết bị được niêm yết ở mốc gần 4,5 triệu đồng. Sau gần 5 năm, số liệu bán hàng của chiếc máy không được hãng công bố. Các báo cáo thị trường cũng không có tên mẫu điện thoại từ BKAV.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại hệ thống Bphone Store, đặt hàng qua website chính thức hoặc thông qua các trang hỗ trợ của hãng.

Thông báo giảm giá BPhone trên Fanpage. Ảnh: BPhone Facebook.

Thực tế năm ngoái nhân kỷ niệm 10 năm, BKAV cũng đã tung ra chương trình giảm giá tương tự cho sản phẩm A50 trên sàn TMĐT. Số liệu từ Shopee cho thấy hãng bán được 216 chiếc, nhưng model đã bị gỡ bỏ.

Tháng 5/2015, Bkav ra mắt chiếc Bphone đời đầu, tạo nên làn sóng tranh luận về giá bán và quảng cáo chức năng sản phẩm. Dòng Bphone A-series, bao gồm A40, A50, A60 và A85, được ra mắt như một sự chuyển hướng chiến lược. Thay vì tự sản xuất toàn bộ, Bkav chuyển sang phương thức đặt hàng thiết kế gốc (ODM) để tối ưu chi phí, đưa sản phẩm xuống phân khúc tầm trung và giá rẻ, nhằm dễ dàng tiếp cận số đông người dùng hơn.

Tuy vậy, các sản phẩm giá rẻ của BKAV cũng không để lại nhiều dấu ấn trên thị trường. Ở phân khúc thấp, thiết bị chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ Trung Quốc, mạnh về cấu hình và giá bán. Sau khi giảm giá còn khoảng 2 triệu đồng, Bphone A50 cũng không phải lựa chọn quá sáng giá. Thiết bị ra mắt từ 2021, MediaTek Helio G85, pin 5.000 mAh.