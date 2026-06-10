AI gây sốt khi mô phỏng Arsenal, Man Utd để mua cầu thủ

Một số câu lạc bộ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh đang tiến hành đàm phán để mua lại một hệ thống chatbot AI có thể mô phỏng và dự đoán hành động của đối thủ trên bàn đàm phán.

Theo tiết lộ độc quyền từ Telegraph, các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đã tiến hành các cuộc đàm phán để mua một chatbot AI từng được sử dụng để lập mô hình mô phỏng Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer nhằm hỗ trợ quá trình đàm phán chuyển nhượng.

Cụ thể, nguồn tin tiết lộ có ít nhất 3 câu lạc bộ hàng đầu tại nước Anh đang nghiêm túc xem xét việc sử dụng bản sao "kỹ thuật số" (clone) của các đối thủ để giành lợi thế trên bàn đàm phán mục tiêu chuyển nhượng.

Danh tính của phần mềm sau đó cũng được tiết lộ là Nostrada.ai, một công ty công nghệ của Anh, từng được các quan chức liên kết với chính quyền Tây Ban Nha và Slovenia sử dụng để lập mô hình phản ứng của Thủ tướng Anh trong những cuộc đàm phán phút chót về thỏa thuận tái thiết lập Brexit.

Dự đoán các cuộc đàm phán

Nostrada.ai tạo ra những góc nhìn chiến lược về quá trình đàm phán dựa trên nguồn dữ liệu do một công ty Argentina thu thập.

Hệ thống này sử dụng dữ liệu lịch sử chuyển nhượng, các xu hướng và mô hình hành vi trong nhiều năm để dự đoán cách các câu lạc bộ sẽ phản ứng khi nhận được lời đề nghị mua những ngôi sao hàng đầu của họ.

Mô hình AI của Nostrada.ai từng được chứng minh hiệu quả khi mô phỏng chính xác động thái của Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer trong những cuộc đàm phán phút chót về thỏa thuận tái thiết lập Brexit. Ảnh: The Standard.

"Sản phẩm này đã cực kỳ thành công trong lĩnh vực chính trị, vì vậy chúng tôi quyết định mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có bóng đá. Các câu lạc bộ bóng đá luôn tìm kiếm mọi lợi thế có thể, và việc có thể mô phỏng chiến lược các thương vụ chuyển nhượng sẽ mang lại lợi ích khổng lồ", ông Leon Emirali, người sáng lập Nostrada.ai và từng là trợ lý của cựu Bộ trưởng Brexit Steve Barclay chia sẻ.

Emirali nói thêm các đội có thể tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc bằng cách kiểm tra trước phản ứng của các đối tác về những thương vụ chuyển nhượng. Đồng thời, công nghệ này còn giúp quá trình đàm phán diễn ra suôn sẻ bằng cách thu thập thêm thông tin về phong cách làm việc quen thuộc của đối thủ.

"Chúng tôi đã trò chuyện với một số câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh, và họ tỏ ra rất hứng thú", người sáng lập Nostrada.ai nói.

Nostrada.ai thậm chí còn có thể tính toán đến tình hình tài chính của một câu lạc bộ, xem xét liệu họ có đang vướng mắc các quy định tài chính hay không, và cách thường phản ứng trước mức giá chào mua.

Đặc biệt hơn, nền tảng này khẳng định sở hữu hồ sơ thống kê chi tiết của các giám đốc thể thao, chủ tịch câu lạc bộ và cả người đại diện.

Kế hoạch hiện tại là mỗi CLB sẽ được cấp một nền tảng được bảo vệ bằng tường lửa độc lập. Đáng chú ý, hệ thống AI sẽ không được "huấn luyện" dựa trên cách các câu lạc bộ khác sử dụng nó

Điều này nhằm duy trì an toàn dữ liệu tuyệt đối và đảm bảo rằng khách hàng mua sản phẩm có thể yên tâm công nghệ này sẽ không bao giờ bị sử dụng ngược lại để chống lại chính họ.

Mô phỏng chi tiết bất kỳ thương vụ nào

Để kiểm chứng, Telegraph đã yêu cầu chatbot chuyển nhượng mô phỏng hai trong số những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè này, liên quan đến hai cầu thủ từng tham dự World Cup của đội tuyển Anh là Morgan Rogers và Elliot Anderson.

Cụ thể, Nostrada.ai đã tạo ra một bản sao kỹ thuật số của Damian Vidagany, Giám đốc Vận hành Bóng đá của Aston Villa, để dự đoán cách ông sẽ phản ứng trước sự quan tâm mà Arsenal dành cho Rogers. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ trong mùa hè này.

Mô phỏng quá trình đàm phán mua Morgan Rogers. Ảnh: Telegraph.

Mục tiêu được đặt ra là ký hợp đồng với Rogers trong mùa hè với mức phí đảm bảo tối đa 80 triệu bảng, và tổng chi phí tối đa 92 triệu bảng.

Ở vòng đầu tiên, tờ Telegraph đưa ra đề nghị 62 triệu bảng, phụ phí 10 triệu bảng dựa trên số lần ra sân, suất tham dự Champions League, hoa hồng bán lại 0% và thanh toán trong ba năm.

Nostrada.ai, trong vai Damian Vidagany, lập tức từ chối và nói thêm về việc sẽ phải trả cho Middlesbrough 20% phí bán lại, do đó con số 62 triệu bảng là không thể chấp nhận. Chatbot yêu cầu mức phí tối thiểu phải trên 70 triệu bảng.

Mô hình lúc này dự báo xác suất hoàn thành thương vụ chỉ từ 33-41% và bên đang nắm lợi thế là Aston Villa. AI đưa ra lời khuyên về bước tiếp theo phía Arsenal nên làm là bỏ qua việc leo thang từng bước, tiến thẳng đến một gói giải pháp buộc Aston Villa phải chấp nhận.

Telegraph chấp nhận nâng giá chuyển nhượng lên 70 triệu bảng, nhưng vẫn bị chatbot từ chối với lý do "phí chuyển nhượng được đảm bảo phải mang tính đột phá, chứ không phải theo giá thị trường".

Xác suất thành công dù đã tăng lên 48%, nhưng mô hình đưa ra lời khuyên bên mua nên nhanh chóng đưa ra gói đề nghị trị giá hơn 80 triệu bảng Anh để rút thương vụ khỏi thị trường trước khi một đối thủ cạnh tranh biến sự quan tâm thành hành động đặt giá.

Làm theo đề nghị này, Telegraph đưa ra đề nghị cuối cùng là 80 triệu bảng, thêm 8 triệu bảng phụ phí từ việc tham dự Champions League và số lần khoác áo đội tuyển Anh, 10% hoa hồng bán lại và thanh toán trong hai năm.

Lúc này, chatbot mô phỏng Damian Vidagany đã đồng ý. Thỏa thuận cuối cùng được chốt lại ở mức giá chuyển nhượng 80 triệu bảng, cộng thêm tối đa 12 triệu bảng tiền thưởng có thể đạt được.

Tổng cộng, số tiền tối đa mà Arsenal phải trả là 92 triệu bảng, nằm ở mức trần 92 triệu bảng và cộng thêm 12,5% tiền hoa hồng nếu bán lại cho chính Villa.

Trong một thương vụ khác, Manchester City đã bị từ chối lời đề nghị mua đầu tiên dành cho Elliot Anderson.

Mô hình AI mô phỏng chính xác phản ứng của Evangelos Marinakis, Chủ sở hữu câu lạc bộ Nottingham Forest sau khi Manchester City đưa ra đề nghị thấp hơn 100 triệu bảng cho Elliot Anderson. Ảnh: Telegraph.

Nostrada.ai đã cho phép Telegraph Sport dự đoán kết quả của các bước đàm phán tiếp theo thông qua việc để chatbot tương tác với bản sao kỹ thuật số của Evangelos Marinakis, Chủ sở hữu câu lạc bộ Nottingham Forest.

Về phía Manchester City, mục tiêu đặt ra là ký hợp đồng với Anderson trong kỳ chuyển nhượng này mà không cần đấu giá. Mục tiêu tổng cộng 90 triệu bảng, và không quá 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, sau cả hai vòng đàm phán, xác suất hoàn thành chỉ là 22% ở mức 82 triệu bảng, thấp hơn 30 triệu bảng so với mức giá khởi điểm 115 triệu bảng mà ông Marinakis. Do đó, mô hình đưa ra kết luận với mục tiêu này, phía Manchester City sẽ không thể mang về Elliot Anderson.

Có thể thấy, mô hình của Nostrada.ai đã mô phỏng khá chính xác về cả tính cách và cách các CLB trả giá khi bán cầu thủ.

Điển hình là trong vụ mua Elliot Anderson khi theo thông tin độc quyền từ nhà báo David Ornstein, "The Citizens" vừa chính thức kích hoạt chiến dịch chiêu mộ bằng lời đề nghị đầu tiên, nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ phía Nottingham Forest.

Ngoài đời, phía Marinakis cũng khẳng định sẽ không để trụ cột của mình ra đi với giá thấp hơn 100 triệu bảng. Bất chấp thái độ cứng rắn, các cuộc đàm phán vẫn đang được duy trì sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai câu lạc bộ tại Budapest vào tuần trước.