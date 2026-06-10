Apple âm thầm biến loạt MacBook thành đồ cổ

Phiên bản macOS 27 Golden Gate chỉ tương thích với các thiết bị chạy trên dòng chip Apple Silicon.

Những tính năng mới của macOS 27 Golden Gate không dành cho các dòng máy chạy chip Intel. Ảnh: Apple.

Trong sự kiện WWDC 2026 diễn ra đêm qua, Apple giới thiệu macOS 27 Golden Gate, nhấn mạnh các tính năng mới cũng như những cải tiến về hiệu năng. Hệ điều hành này dự kiến có mặt vào tháng 10. Công ty chưa thông báo những dòng máy Mac nào sẽ được cập nhật, tuy nhiên, tất cả thiết bị chạy chip Intel sẽ bị bỏ lại phía sau.

Gần cuối trang thông tin về macOS trên website của Apple, có nội dung xác nhận phiên bản macOS 27 Golden Gate chỉ tương thích với các thiết bị chạy chip Apple Silicon.

Danh sách cụ thể những máy tính Mac được "lên đời" macOS 27 gồm MacBook Air M1, MacBook Pro M1, các dòng MacBook Pro M1 13 inch (2020), 14 inch (2021) và 16 inch (2021), MacBook Neo, iMac M1 2020, Mac mini M1, Mac Studio 2022 và phiên bản mới hơn của các dòng máy này.

Như vậy, không còn bất kỳ MacBook, iMac hay Mac mini chạy chip Intel nào được cập nhật, cũng không có mẫu Mac Pro hay iMac Pro nào có thể chạy macOS 27. Những chiếc máy trạm siêu mạnh của Apple trong tương lai sẽ dựa hoàn toàn vào Apple Silicon.

Theo TechRadar, bằng cách tập trung vào các chip tự thiết kế, sử dụng kiến ​​trúc Arm, Apple không còn phải bận tâm về các máy Mac chạy trên công nghệ chip x86 của Intel. Điều này sẽ giúp nhóm phát triển macOS dồn nguồn lực vào việc cải thiện hiệu năng phần mềm và bổ sung thêm các tính năng trong tương lai.

Với những người sử dụng các dòng máy Mac chạy macOS 26 Tahoe, gồm MacBook Pro (16 inch, 2019), MacBook Pro (13 inch, 2020), iMac (2020) và Mac Pro (2019), vẫn có thể tiếp tục nhận các bản vá lỗi bảo mật cần thiết. Tuy nhiên, để có những tính năng mới, cách duy nhất là phải đổi sang dòng máy Mac mới hơn.

Thay đổi này của Apple còn ảnh hưởng đến các cộng đồng "độ chế" Hackingtos. Họ vốn dựa vào các bản phần mềm cho cấu hình chip Intel để cài MacOS lên máy tính lắp ráp linh kiện, không chính hãng Táo khuyết. Việc Golden Gate ngừng hỗ trợ loạt sản phẩm dùng chip Intel đặt dấu chấm hết cho kỳ vọng nâng cấp của cộng đồng nói trên.