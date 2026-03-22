Cơn sốt 'nuôi tôm hùm' ở Trung Quốc khiến máy Mac cháy hàng

Làn sóng dùng OpenClaw tại Trung Quốc đang đẩy giá máy Mac cũ lên ngang mức đỉnh mùa iPhone ra mắt, trong khi nhiều đơn vị liên tục cháy hàng dòng sản phẩm này.

Cơn sốt OpenClaw đang tạo ra hiệu ứng bất ngờ trên thị trường máy tính cũ tại Trung Quốc. Theo Jeremy Ji, Giám đốc chiến lược của ATRenew, giá MacBook đã qua sử dụng duy trì ở mức cao bất thường so với mọi năm. ATRenew là nền tảng mua bán thiết bị điện tử đã qua sử dụng đối tác của Apple và JD.com tại Trung Quốc.

"Chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng với laptop và máy tính nói chung, nhưng các thiết bị Mac được hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng dùng OpenClaw", Ji cho biết. Ông dự đoán xu hướng này có thể kéo dài "suốt cả năm".

Thông thường, giá MacBook cũ giảm vào mùa xuân sau chu kỳ mua sắm cuối năm. Nhưng trong tháng 3, ATRenew đang giữ giá sản phẩm Apple ở mức tương đương mùa cao điểm khi iPhone mới ra mắt vào mùa thu. Để đảm bảo nguồn hàng, công ty còn phải nâng giá thu mua thiết bị cũ từ người dùng.

Lý do người Trung Quốc đổ xô mua MacBook riêng để chạy OpenClaw xuất phát từ lo ngại bảo mật. OpenClaw là AI agent có thể tự thực hiện các tác vụ như gửi email, duyệt web và mua sắm online. Tuy nhiên, phần mềm này cần quyền truy cập sâu vào hệ thống, khiến nhiều người không muốn cài đặt trên máy tính chính. Giải pháp phổ biến là mua một thiết bị riêng biệt chỉ để chạy OpenClaw.

Mac Mini nổi lên như lựa chọn hàng đầu nhờ giá tương đối phải chăng và chip Apple Silicon tiết kiệm điện. Tại Hoa Cường Bắc, chợ điện tử lớn nhất thế giới, nhiều gian hàng đã hết sạch Mac Mini. Các gian còn hàng đang thu thêm 200-600 nhân dân tệ (29- 97 USD ) so với giá niêm yết.

Tại cửa hàng Apple chính thức, thời gian chờ để mua Mac Mini cơ bản đã kéo dài ít nhất một tháng. Xu hướng nâng cấp chip cũng rõ nét khi người dùng đổi MacBook chip M1, M2 lấy máy dùng M4 hoặc M5 để chạy AI mượt mà hơn.

OpenClaw do lập trình viên người Áo Peter Steinberger phát triển, được tải xuống hơn 20 triệu lần và trở thành kho lưu trữ được gắn sao nhiều nhất lịch sử GitHub. Làn sóng tại Trung Quốc bùng lên đầu tháng 3 khi Tencent và các công ty công nghệ lớn tích hợp OpenClaw vào nền tảng của mình để thu hút người dùng.

Người dùng Trung Quốc gọi việc dùng OpenClaw là "nuôi tôm hùm", biệt danh xuất phát từ linh vật của phần mềm này. Jensen Huang, CEO Nvidia đã gọi OpenClaw là "ChatGPT tiếp theo".

"Đây là dự án mã nguồn mở lớn nhất, phổ biến nhất và thành công nhất trong lịch sử nhân loại", Huang nói với CNBC.

Nhu cầu nâng cấp sức mạnh tính toán tăng vọt cũng kéo theo giá chip nhớ tăng cao, ảnh hưởng đến giá thành điện thoại và laptop. Điều này khuyến khích nhiều người tiêu dùng Trung Quốc chọn iPhone cũ thay vì điện thoại Android cao cấp mới, theo Ji.