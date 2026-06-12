OpenAI bí mật nộp hồ sơ IPO

Động thái bí mật của OpenAI diễn ra trong bối cảnh Anthropic cũng chuẩn bị niêm yết và cuộc đua vốn AI tăng nhiệt.

OpenAI nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Ảnh: Bloomberg.

OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Đây là bước đi chính thức đầu tiên để công ty đứng sau ChatGPT tiến tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Việc nộp hồ sơ không đồng nghĩa OpenAI sẽ niêm yết ngay. Công ty cho biết chưa chốt thời điểm IPO. Tuy nhiên, động thái này mở ra khả năng công ty gia nhập thị trường chứng khoán sớm hơn nếu điều kiện phù hợp.

“Chúng tôi chưa quyết định thời điểm”, OpenAI cho biết trong thông báo ngày 8/6. Công ty nói thêm rằng một số việc có thể dễ thực hiện hơn khi vẫn là doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ giúp OpenAI có thêm lựa chọn nếu IPO trở thành phương án tốt nhất.

Theo Axios, OpenAI đang làm việc với Goldman Sachs và Morgan Stanley cho một đợt niêm yết có thể diễn ra sớm nhất vào mùa thu. Dù vậy, các cuộc thảo luận vẫn có thể thay đổi. Công ty chưa công bố quy mô chào bán, giá cổ phiếu dự kiến hoặc sàn giao dịch mục tiêu.

Hồ sơ được nộp theo hình thức bí mật. Vì vậy, các thông tin quan trọng chưa được công khai. Danh sách này gồm số liệu tài chính, lương thưởng lãnh đạo, rủi ro kinh doanh và các chi tiết thường xuất hiện trong hồ sơ IPO đầy đủ.

Động thái của OpenAI diễn ra chỉ một tuần sau khi Anthropic nộp hồ sơ S-1 bí mật lên SEC. Anthropic là công ty đứng sau Claude và là một trong những đối thủ lớn nhất của OpenAI. Công ty này cũng chưa công bố số cổ phiếu dự kiến chào bán và mức giá.

Sự xuất hiện liên tiếp của OpenAI và Anthropic cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành AI đã mở rộng sang thị trường vốn. Những công ty AI cần lượng tiền rất lớn để mua chip, thuê hạ tầng điện toán và xây dựng trung tâm dữ liệu. Đây là khoản đầu tư bắt buộc để phát triển mô hình AI thế hệ mới.

Theo The Verge, Anthropic được định giá 965 tỷ USD sau vòng gọi vốn gần nhất. Con số này vượt mức định giá 852 tỷ USD của OpenAI. Điều đó khiến cuộc đua IPO giữa 2 công ty được theo dõi sát hơn.

IPO có thể giúp OpenAI huy động thêm vốn và tạo thanh khoản cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty cũng sẽ phải chấp nhận áp lực mới. Khi niêm yết, gã khổng lồ AI sẽ phải công bố nhiều dữ liệu tài chính hơn và chịu sự giám sát chặt chẽ từ nhà đầu tư đại chúng.