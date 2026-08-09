Đẩy công thần lên ghế dự bị, T1 nhận trái đắng

Sau khi nhận thất bại 1-2 trước HLE tại vòng 3 LCK, ban huấn luyện T1 đã lên tiếng giải thích về việc thay Oner bằng tân binh Painter và phủ nhận tin đồn mâu thuẫn nội bộ.

Oner bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị trong trận T1 đại chiến HLE.

​Ngày 8/8, T1 đã nhận thất bại 1-2 trước Hanwha Life Esports (HLE) trong khuôn khổ nhóm Legends Group tại vòng 3 LCK. T1 gây chú ý khi đôn tuyển thủ trẻ Painter lên thi đấu ở vị trí đi rừng, đẩy tuyển thủ chủ lực Oner lên băng ghế dự bị.

Dù khởi đầu tốt, T1 vẫn để đối thủ lội ngược dòng ở ván 2 và ván 3. Sau trận đấu, HLV trưởng tạm quyền Tom cùng xạ thủ Peyz đã giải thích nguyên nhân thất bại.

​Đánh giá về diễn biến trận đấu, HLV Tom thừa nhận điểm yếu lớn nhất nằm ở khâu cấm chọn. Ván đấu thứ 2 và thứ 3 bộc lộ nhiều khoảng trống trong lối chơi của T1.

“Đội hình ở ván 2 và ván 3 có những điểm lấn lướt để khai thác. Tuy nhiên, độ khó vận hành của dàn tướng là quá cao. Chúng tôi cần phải điều chỉnh lại chiến thuật cấm chọn trong thời gian tới”, HLV Tom chia sẻ.

HLV Tom vẫn bỏ ngỏ khả năng Painter tiếp tục thi đấu. Ảnh: 𝘍𝘭𝘪𝘤𝘬𝘳.

​Nói về màn ra mắt LCK của tân binh Painter, ban huấn luyện T1 dành nhiều lời khen. Tom đánh giá cao sự tập trung và kỹ năng cơ bản của tuyển thủ trẻ và cho biết việc đưa Painter vào đội hình xuất phát được quyết định sau các buổi đấu tập gần đây.

“Painter có rất nhiều tiềm năng phát triển. Cậu ấy đã thi đấu rất tập trung. Rất tiếc khi toàn đội không thể giành chiến thắng trong ngày cậu ấy ra mắt”, Peyz cho biết.

​Trận thua cùng sự vắng mặt của Oner làm dấy lên nghi vấn về mâu thuẫn nội bộ T1. Tom nhanh chóng phủ nhận thông tin này trước truyền thông. “Hoàn toàn không có chuyện bất hòa trong nội bộ”, HLV khẳng định.

Ban huấn luyện cho biết quyết định thay người nhằm mục đích tạo động lực thi đấu. Việc Oner trở lại hay Painter tiếp tục đá chính sẽ phụ thuộc vào thể hiện trong các buổi đấu tập. Đội hình T1 sẽ chỉ áp dụng cơ chế cạnh tranh ở vị trí đi rừng. Các vị trí thi đấu khác sẽ không có thêm sự thay đổi hay đôn người từ đội trẻ.

​Dù mới 18 tuổi, Painter đã có 3 năm thi đấu chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Xuất phát từ lò đào tạo DRX Academy, anh gia nhập T1 tại LCK Academy Series vào năm 2025 trước khi được đôn lên thi đấu tại Challengers League đầu năm 2026.

Hành trình thăng tiến thần tốc của tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi này còn ghi dấu ấn với 3 chức vô địch Academy Series. Qua gần 300 trận đấu chuyên nghiệp, Painter sở hữu bể tướng đa dạng và khả năng bắt kịp nhịp độ meta.

Tuy nhiên, việc thay tân binh bằng nhà vô địch thế giới một cách bất ngờ khiến người hâm mộ T1 bất bình. Đáng nói, đội đang dần có phong độ tốt trở lại khi toàn thắng 3 trận gần nhất trước các đối thủ mạnh như KT, Gen.G, DK. Ở những series này, Oner cũng lấy lại khả năng kiểm soát khu rừng và dẫn dắt lối chơi. Việc thần rừng từ lò T1 ngồi dự bị làm người hâm mộ nhớ lại tình cảnh của Gumayusi đầu năm ngoái. Tại đó, MVP World 2025 phải ngồi xem tân binh Smash ở LCK Cup. Cuối mùa, anh dứt áo ra đi, gia nhập đại kình địch HLE.





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