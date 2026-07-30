Xạ thủ Slayder chính thức giải nghệ sau 10 năm cống hiến

Xạ thủ Nguyễn Linh Vương (Slayder) chính thức giải nghệ, khép lại hành trình 10 năm đầy thăng trầm của một trong những cựu vương xuất sắc nhất LMHT Việt Nam.

Xạ thủ Slyder. Ảnh: LoLEsports.

Ngày 28/7, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam bất ngờ trước thông báo giải nghệ của Nguyễn Linh Vương (Slayder). Trên trang cá nhân, xạ thủ sinh năm 2000 xác nhận anh sẽ chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau 10 năm gắn bó với LMHT.

Slayder bắt đầu thi đấu từ năm 2016 trong màu áo e.Hub United. Sau đó, anh liên tục khoác áo nhiều đội tuyển lớn. Danh sách này gồm FTV Esports, Sky Gaming, Team Flash, Team Secret, Genius Esports, SBTC Esports và GAM Esports.

Giai đoạn đỉnh cao của anh gắn liền với Team Flash vào năm 2020. Anh cùng đồng đội giành chức vô địch cả hai mùa giải VCS Mùa Xuân và Mùa Hè.

Bức thư chia tay được Slyder chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân. Ảnh: Vương Linh/Facebook.

Thành tích này đưa anh trở thành xạ thủ hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến anh lỡ hẹn với các giải đấu quốc tế năm đó.

Đến năm 2023, Slayder mới bước ra sân khấu thế giới cùng GAM Esports. Anh cùng đội vượt qua Vòng Khởi động Chung kết Thế giới (Worlds) 2023. Đây là cột mốc quan trọng giúp anh hoàn thành ước mơ sự nghiệp.

Sau đó, anh quyết định ra nước ngoài thi đấu. Anh lần lượt gia nhập Nigma Galaxy MENA, BBL Dark Passage và Chiefs Esports. Slayder là một trong những tuyển thủ Việt Nam hiếm hoi thi đấu tại nhiều khu vực quốc tế.

Dù thi đấu xa nhà, Slayder vẫn nhận sự đồng hành từ khán giả quê hương. “Mặc dù vài năm gần đây mình chỉ thi đấu ở nước ngoài nhưng các bạn ở Việt Nam vẫn theo dõi và ủng hộ mình, rất biết ơn điều đó”, Slayder chia sẻ trên trang cá nhân.

Slayder lần đầu ra mắt quốc tế trong màu áo GAM Esports tại CKTG 2023. Ảnh: Christian Betancourt/LoL Esports Photos.

Trong bức tâm thư chia tay, Slayder nhìn lại hành trình 10 năm với đầy đủ những nốt thăng và nốt trầm. Dù trải qua không ít áp lực bên cạnh những vinh quang, anh khẳng định chưa từng hối hận về con đường đã chọn.

“Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ chọn con đường này dù có bao nhiêu lần đi nữa”, Slayder bộc bạch.

Anh gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, người hâm mộ và tựa game gắn bó từ thời thơ ấu. “Cảm ơn League of Legends. Cảm ơn vì đã mang đến cho mình những điều mà ngày còn nhỏ mình chỉ dám mơ ước”, Slayder viết.

Ở tuổi 26, anh quyết định dừng bước trên thi đấu đỉnh cao. Quyết định này để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên, anh hứa hẹn sẽ sớm trở lại với một vai trò mới trong tương lai.