Faker được trao hàm trung sĩ cảnh sát

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm tuyển thủ eSports Faker làm cảnh sát danh dự nhằm tuyên truyền, ngăn chặn nạn cờ bạc trực tuyến ở thanh thiếu niên.

Faker được bổ nhiệm làm sĩ quan cảnh sát danh dự và đại sứ chống cờ bạc trực tuyến tại Cơ quan Cảnh sát ở Seodaemun-gu, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 22/7 thông báo đã chính thức bổ nhiệm tuyển thủ eSports nổi tiếng thế giới Lee "Faker" Sang-hyeok làm Sĩ quan Cảnh sát Danh dự và Đại sứ Thiện chí phòng chống cờ bạc trực tuyến.

Đại diện lực lượng cảnh sát giải thích rõ về quyết định trao đặc xưng này. Theo đó, Faker được trao cấp bậc "Cảnh sát viên cao cấp" (tương đương Trung sĩ). Đây là cấp bậc tương đương với các sĩ quan cảnh sát được tuyển dụng chính thức thông qua chương trình tuyển chọn chuyên về điều tra tội phạm mạng.

Quyết định bổ nhiệm dựa trên nền tảng Faker là một tuyển thủ thể thao điện tử có danh tiếng lừng lẫy cả trong và ngoài nước. Đồng thời, anh cũng sở hữu sức ảnh hưởng tích cực đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.

"Trung sĩ" Faker. Ảnh: Yonhap.

Ở vai trò mới, "Trung sĩ Faker" sẽ tham gia trực tiếp vào các chiến dịch truyền thông của lực lượng công an. Hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trên các video và áp phích tuyên truyền nhằm lan tỏa, khuyến khích giới trẻ chủ động hưởng ứng "Hệ thống tự nguyện báo cáo cờ bạc trực tuyến dành cho thanh thiếu niên".

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc, hệ thống báo cáo tự nguyện này đã bắt đầu đi vào vận hành từ ngày 18/5 và dự kiến kéo dài đến ngày 31/8. Hoạt động tuyên truyền bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 16/7, cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng cộng 806 lượt báo cáo từ các bạn trẻ và người dân.

Việc ngăn chặn nạn cờ bạc mạng từ sớm được đánh giá là nhiệm vụ cấp thiết đối với xã hội Hàn Quốc hiện nay.

“Điều quan trọng là phải phát hiện nạn cờ bạc trực tuyến ở giới trẻ trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng và bắt đầu tư vấn, điều trị kịp thời”, Quyền Tổng Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Yoo Jae-sung nhấn mạnh.

Về phần mình, ngôi sao eSports sinh năm 1996 bày tỏ sự trân trọng cùng tinh thần trách nhiệm trước trọng trách xã hội mới.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được bổ nhiệm làm cảnh sát danh dự và đại sứ thiện chí, và tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn lao”, Faker khẳng định.

Tuyển thủ này cam kết sẽ chủ động đồng hành cùng lực lượng chức năng. Faker cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động của đại sứ, chẳng hạn như tuyên truyền rộng rãi cho giới trẻ về những nguy hiểm của cờ bạc trực tuyến và hệ thống tự nguyện báo cáo.