Đường trên của BLG bất ngờ tạm dừng thi đấu trước thềm LPL

Sau một kỳ Esports World Cup không mấy thành công, tuyển thủ đường trên Chen “Bin” Ze-bin quyết định rút lui khỏi các giải đấu do vấn đề sức khỏe.

Tuyển thủ dường trên của BLG thông báo tạm nghỉ do vấn đề sức khỏe. Ảnh: Colin Young-Wolff/Riot.

Ngay trước khi giai đoạn 3 của Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc (LPL) chính thức khởi tranh, Bilibili Gaming (BLG) nhận thông tin bất ngờ về mặt nhân sự. Tuyển thủ đường trên Chen “Bin” Ze-bin quyết định tạm thời rời xa đấu trường chuyên nghiệp một thời gian.

Quyết định dừng thi đấu được đưa ra sau khi Bin gặp phải một số vấn đề về sức khỏe và thể trạng. Anh đã chủ động thảo luận trực tiếp với ban huấn luyện trước khi đi đến thống nhất chung với toàn đội.

“Thời gian gần đây tôi cảm thấy bản thân không có được thể trạng tốt nhất. Sau khi trao đổi với đội, tôi quyết định tạm nghỉ thi đấu một thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng”, Bin chia sẻ trên trang cá nhân.

Thời điểm nghỉ thi đấu của Bin diễn ra trong bối cảnh BLG vừa trải qua lịch trình thi đấu dày đặc kể từ đầu năm 2026. Đội tuyển liên tục góp mặt và tiến sâu tại hàng loạt giải đấu lớn như LPL Mùa 1, First Stand, LPL Mùa 2, MSI và Esports World Cup.

Bilibili Gaming dừng bước ở vị trí thứ 8 tại giải đấu EWC vừa qua. Ảnh: Liquipedia.

Tại hai giải đấu quốc tế gần nhất, kết quả của Bin và BLG cũng chịu nhiều ảnh hưởng do phong độ đi xuống. Tại MSI, đội tuyển tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch khi để thua ở trận chung kết quan trọng. Ngay sau đó tại Esports World Cup, đại diện Trung Quốc phải đón nhận thất bại thất vọng khi bị loại sớm, qua đó dấy lên nhiều nghi ngại về phong độ ở vị trí đường trên của Bin.

Nguồn tin từ phóng viên LPL cho biết thời gian vắng mặt của Bin kéo dài khoảng 2 tuần. Dù vậy, tuyển thủ sinh năm 2003 nhấn mạnh đây chỉ là khoảng nghỉ tạm thời. Anh kỳ vọng sẽ sớm trở lại thi đấu ở giai đoạn sau của Mùa 3 và sẵn sàng cho Chung kết Thế giới diễn ra vào cuối năm.

Bên cạnh áp lực thể chất, phong độ của Bin thời gian gần đây cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ. Từng được đánh giá là đường trên hàng đầu thế giới, màn trình diễn thiếu ổn định của anh trong năm nay đã tạo ra không ít hoài nghi từ dư luận.

Hiện tại, tổ chức BLG vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về phương án nhân sự thay thế vị trí đường trên. Trước đó vào tháng 1, Bin từng tạm vắng mặt trong đội hình và được thay thế bởi tuyển thủ trẻ Wenbo từ đội học viện.

Việc Bin sớm lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất được xem là yếu tố then chốt cho mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu cao quý của BLG trong phần còn lại của mùa giải.