Địa chấn EWC 2026: T1 và Gen.G đồng loạt gục ngã

Giải đấu Esports World Cup 2026 vừa chứng kiến một ngày khó quên khi 2 ứng cử viên vô địch nặng ký là T1 và Gen.G đồng loạt thất bại trước trận chung kết.

Màn trình diễn xuất sắc của KC đã tạo ra cơn địa trấn lớn nhất lịch sử Esports World Cup. Ảnh: EWC.

Vòng bán kết bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại EWC 2026 vừa chứng kiến một cơn đại địa chấn. Chỉ trong một ngày, 2 "gã khổng lồ" thống trị LMHT thế giới là T1 và Gen.G lần lượt gục ngã trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Mở đầu chuỗi bất ngờ là màn đối đầu kịch tính giữa đương kim vô địch thế giới T1 và đại diện chủ nhà nước Pháp, Karmine Corp (KC). Trước khi trận đấu diễn ra, hầu hết chuyên gia và tỷ lệ dự đoán đều nghiêng hẳn về một chiến thắng dễ dàng cho T1.

Đại diện Hàn Quốc sở hữu bề dày thành tích vượt trội và bộ khung huyền thoại. Sự hoài nghi dành cho KC hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào lịch sử của đội tuyển này. Tiền thân của KC là một đội tuyển thi đấu tại giải hạng hai Pháp trước khi vươn lên giải vô địch châu Âu (LEC) vào năm 2024 nhờ mua lại suất thi đấu.

Tại giải quốc tế MSI 2026 diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, khoảng cách trình độ giữa hai đội đã thể hiện rõ ràng khi KC hoàn toàn lép vế và bị T1 quét sạch dễ dàng với tỷ số 0-3 ngay tại vòng Play-In. Sau thất bại tiếp theo trước Team Liquid, KC ngậm ngùi rời giải ở vị trí thứ 10.

Không dừng lại ở đó, KC đã trải qua con đường "diệt khổng lồ" quả cảm tại giải đấu năm nay. Họ liên tục vượt qua những hạt giống sừng sỏ như AGAL (hạt giống số hai Trung Quốc) và Sentinels (hạt giống số hai Bắc Mỹ) trước khi trực tiếp tiễn T1.

Hành trình quả cảm của KC và DK đã làm đảo lộn hoàn toàn dự đoán của giới chuyên gia. Ảnh: SheepEsports.

Ngay sau cơn địa chấn mang tên KC, trận đấu còn lại tiếp tục chứng kiến một cú sốc. Nhà đương kim vô địch LCK Gen.G bị Dplus KIA (DK) hạ gục. Kết quả này gây sốc bởi Gen.G vốn là một thế lực bất bại với phong độ hủy diệt hoàn toàn so với một DK trồi sụt ở giải quốc nội.

Cú sốc này càng trở nên đặc biệt khi đặt vào bối cảnh khủng hoảng trầm trọng của Dplus KIA. Ngay trước thềm vòng đấu quyết định, tổ chức này bất ngờ xác nhận đang rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính, nợ lương tuyển thủ và nhân viên hơn một tháng, đồng thời phải ráo riết tìm kiếm chủ sở hữu mới để tránh nguy cơ phá sản.

Trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, DK đã chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Động lực của họ không chỉ là danh hiệu, mà còn là chiếc "phao cứu sinh" tài chính từ giải đấu.

Nếu giành chức vô địch, DK sẽ ẵm trọn 600.000 USD tiền thưởng (hoặc 340.000 USD nếu về nhì). Tiền thưởng hoàn toàn có thể cứu sống cả một tổ chức bên bờ vực sụp đổ, giúp họ chi trả các khoản nợ và duy trì bộ máy vận hành.

Thất bại đồng loạt này buộc T1 và Gen.G phải ngậm ngùi xuống chơi trận tranh hạng ba. Trong khi đó, trận chung kết tổng sẽ là cuộc đối đầu lịch sử giữa hiện tượng nước Pháp Karmine Corp và "ngựa ô" Dplus KIA.