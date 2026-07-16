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Công nghệ eSports

EWC 2026: Đại diện Việt Nam bị loại đáng tiếc

  • Thứ năm, 16/7/2026 13:54 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Ngày khai mạc nội dung LMHT tại EWC 2026 chứng kiến những kịch tính nghẹt thở. Trong khi Team Secret phải chia tay giải đấu sớm, GAM Esports vẫn kiên cường giữ lại hy vọng cho VCS.

Một trong hai đại diện Việt Nam đã phải nói lời tạm biệt sớm với giải đấu. Ảnh: TSW.

Bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Esports World Cup (EWC) 2026 đã chính thức khởi tranh tại Paris Expo Porte de Versailles, Pháp. Giải đấu quy tụ 16 đội tuyển hàng đầu thế giới. Các đội cạnh tranh quyết liệt cho biểu tượng vinh quang và quỹ tiền thưởng khổng lồ lên đến 2 triệu USD.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (15/7), thể thức GSL nhánh thắng nhánh thua khốc liệt đã mang tới hàng loạt diễn biến bất ngờ cho người hâm mộ.

Tâm điểm của ngày mở màn đổ dồn vào hai đại diện đến từ Việt Nam là GAM Esports và Team Secret. Tại bảng B, Team Secret đã có một ngày thi đấu không may mắn. Họ để thua sát nút 0-1 trước đại diện Bắc Mỹ Sentinels ở vòng đầu.

Rơi xuống nhánh thua, đội tuyển tiếp tục thất bại 1-2 trước Karmine Corp trong trận chiến sinh tử. Kết quả này khiến Team Secret chính thức bị loại khỏi giải đấu, nhận mức tiền thưởng 30.000 USD.

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Kết quả ngày thi đấu đầu tiên Esports World Cup (EWC) 2026 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Trái ngược với người đồng hương, GAM Esports tại bảng C đã thể hiện tinh thần kiên cường. Dù để thua nhà đương kim vô địch thế giới T1 ở trận ra quân, GAM đã kịp sửa sai ở nhánh thua. Đại diện Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng hạ gục Movistar KOI với tỷ số 2-1 để nuôi tiếp hy vọng đi tiếp.

Bên cạnh cuộc đua của các đội tuyển Việt Nam, các ông lớn thế giới cũng khẳng định sức mạnh. Tại bảng D, Hanwha Life Esports (HLE) dễ dàng đánh bại MIBR.LOS với tỷ số 1-0 để tiến vào chung kết nhánh trên gặp JD Gaming.

Trong khi đó, cục diện bảng C đang nóng lên. Chiến thắng 1-0 trước GAM Esports giúp T1 tiến thẳng vào trận chung kết nhánh trên. Đối thủ duy nhất cản bước T1 lúc này chính là Bilibili Gaming (BLG) - đội tuyển vừa hạ gục Movistar KOI ở trận đấu trước.

Đây được coi là trận chiến duyên nợ đỉnh cao, khi chính BLG vừa thắng T1ở MSI 2026 diễn ra cách đây không lâu. Chắc chắn T1 đang khát khao đòi lại món nợ cũ trong lần tái đấu này tại Paris.

Tại bảng A, các trận đấu vòng loại đầu tiên cũng diễn ra cực kỳ nhanh chóng. G2 Esports dễ dàng khẳng định vị thế của nhà vô địch châu Âu bằng chiến thắng 1-0 trước đại diện Brazil FURIA.

Ở cặp trận còn lại, AG.AL gây bất ngờ lớn khi đánh bại Dplus KIA với tỷ số sát nút 1-0. Kết quả này đưa G2 Esports và AG.AL vào trận chung kết nhánh trên.

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