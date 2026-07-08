Tuyển Việt Nam sau 'World Cup PUBG'

Các thành viên tuyển Việt Nam không tái lập được vị thế vô địch như mùa giải trước, nhưng vẫn là khu vực hàng đầu của bộ môn.

PNC 2026 chính là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của PUBG tại Việt Nam. Ảnh: KRAFTON.

PUBG Nations Cup (PNC) 2026 tại Seoul, Hàn Quốc đã chính thức khép lại vào ngày 28/6 với chức vô địch thuộc về đội tuyển Brazil. Sân chơi quy tụ 24 quốc gia chứng tỏ mô hình eSports của tựa game sinh tồn đã tương đối trưởng thành.

Trải qua 15 trận đấu tại vòng Chung kết, đội tuyển Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Đây không thể xem là kết quả thành công, khi năm ngoái chúng ta vô địch. Tuy nhiên, vị thế và trình độ của tuyển thủ trong nước vẫn được khẳng định.

Kết quả tại PNC

Bước vào giải đấu PNC 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là tâm điểm chú ý với đội hình gồm Himass, Delwyn, Tấn Vũ và Sololzy, được định giá kỷ lục lên tới 1,46 triệu USD . Con số này thể hiện các tuyển thủ trong nước được đánh giá cao. Đồng thời, nó cũng tạo ra áp lực thành tích trước giải.

Hành trình 15 trận đấu tại vòng Chung kết diễn ra không dễ dàng. Kém may mắn trong các vòng bo quyết định ở giai đoạn giữa giải khiến đội tuyển liên tục trắng tay. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng để xoa dịu sự thất vọng từ người hâm mộ. Đội tuyển giành vị trí Top 1 tại Trận 5 với 11 mạng hạ gục ở ngày đầu. Đặc biệt, chiến thắng 2 trận liên tiếp ở ngày cuối giúp Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 7, đạt tổng 94 điểm.

Chặng đường lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam đã chứng minh tinh thần không bỏ cuộc của các tuyển thủ. Ảnh: KRAFTON.

Đóng vai trò ngòi nổ chính, Himass tiếp tục thiết lập những cột mốc kỷ lục cá nhân nổi bật. Góp mặt ở 4 trên tổng số 6 kỳ PNC, ngôi sao này đã chính thức cán mốc 133 mạng hạ gục trong lịch sử giải đấu, với hiệu suất đạt trung bình 1,93 lần hạ gục/trận. Ngoài ra, tài năng trẻ Tấn Vũ (sinh năm 2005) là đại diện cho tương lai của PUBG Việt Nam. Sau 2 mùa tham dự, tuyển thủ trẻ tuổi này đã xuất sắc lọt vào danh sách Top 20 tay súng có nhiều mạng hạ gục nhất lịch sử giải đấu.

Bài học từ cách Hàn Quốc xây dựng eSports

Các sự kiện như PNC cho thấy ngành công nghiệp eSports dần trưởng thành. Trong đó, Hàn Quốc được xem là cái nôi của bộ môn này. Ngoài giá trị tinh thần hay chuyên môn, việc HLV DJChip được lựa chọn cho thấy những rào cản giữa thi đấu chuyên nghiệp, live-stream giải trí được xóa nhòa.

“Sau gần một thập kỷ, PUBG đã chuyên nghiệp hóa với quy mô khổng lồ. Từ chỗ bị xem là vô bổ, eSports giờ đây được công nhận là ngành nghề thực thụ. Các tuyển thủ được nhìn nhận như những vận động viên chuyên nghiệp”, HLV DJChip nhận định với Tri thức - Znews.

Cách xứ sở Kim chi phát triển eSports PUBG cũng là bài học cho các doanh nghiệp trong nước xây dựng các sự kiện kiện. Tại nhà thi đấu Jangchung Arena (Seoul), khoảng 5.000 khán giả đã lấp đầy khán đài suốt 3 ngày Chung kết PNC. Nhiều cổ động viên Việt Nam cũng có mặt để tiếp lửa cho đội nhà.

Người hâm mộ Việt Nam phủ kín một khoảng khán đài sân vận động Jangchung Arena. Ảnh: KRAFTON.

Các buổi phát sóng trên kênh chính thức ghi nhận hơn 13,2 triệu lượt xem, kỷ lục mới của giải đấu. Chương trình truyền phát tiếp cận người dùng 16 khu vực ngôn ngữ, thu hút hơn 200 streamer toàn cầu đồng phát sóng, đẩy lượng người xem đồng thời (CCU) đạt đỉnh khoảng 810.000 vào ngày cuối.

Nhà phát hành KRAFTON đã biến giải đấu thành một trải nghiệm văn hóa lễ hội độc đáo khi kết hợp biểu diễn trực tiếp cùng dàn sao lớn như Somi, ALLDAY PROJECT, cầu thủ Lee Seung-woo và influencer Kim Blue. Hệ sinh thái này lan rộng với gần 1,66 triệu lượt truy cập website giải đấu, hơn 800.000 lượt tham gia cổ vũ trực tuyến và 2,6 triệu người tham gia hệ thống PUBG Fantasy League lần đầu ra mắt.