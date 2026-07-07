Ngày đen tối của thể thao Brazil

Chỉ trong vòng 24 giờ, người hâm mộ Brazil phải chứng kiến cả đội tuyển bóng đá quốc gia lẫn đại diện thể thao điện tử đồng loạt nhận thất bại cay đắng và bị loại khỏi giải đấu.

Neymar bật khóc khi Brazil bị loại. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/7 vừa qua đã trở thành cột mốc buồn đối với những người yêu mến thể thao tại xứ sở Samba. Hai thất bại liên tiếp ở hai bộ môn mang tính biểu tượng và đại chúng cao đã dập tắt hy vọng tiến sâu của quốc gia này tại các sân chơi quốc tế lớn nhất năm.

Tại vòng 16 đội FIFA World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động New York New Jersey, đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil đã phải nhận thất bại chấn động 1-2 trước đối thủ Na Uy. Đại diện Nam Mỹ nhập cuộc chủ động nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường từ hàng thủ đối phương.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 79 khi tiền đạo Erling Haaland bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Na Uy. Đến phút 90, siêu sao thuộc biên chế Manchester City tiếp tục tỏa sáng với cú sút chìm hiểm hóc để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Ngày 6/7 là ngày buồn của thể thao Brazil. Ảnh: Tạo bằng AI.

Mọi nỗ lực muộn màng của Brazil chỉ mang lại bàn gỡ danh dự do công của Neymar trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 10. Thất bại này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải dừng bước sớm nhất tại một kỳ World Cup kể từ năm 1990. Trận thua để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Nỗi buồn trên sân cỏ nhanh chóng lan sang cả cộng đồng thể thao điện tử (eSports). Cùng ngày, tại tuần thi đấu đầu tiên vòng phân nhánh giải đấu Liên Minh Huyền Thoại quốc tế Mid-Season Invitational (MSI) 2026 diễn ra tại Daejeon, Hàn Quốc, đại diện duy nhất của Brazil là FURIA Esports cũng phải chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Đối đầu với đương kim vô địch thế giới T1 tại trận chiến sinh tử thuộc nhánh thua, FURIA đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường. Trong ván đấu đầu tiên, đại diện Brazil tận dụng tốt các pha giao tranh sớm để mang về lợi thế cho người đi rừng Tatu. Tuy nhiên, bản lĩnh và khả năng kiểm soát bản đồ ấn tượng của Faker và các đồng đội đã giúp T1 lật ngược thế cờ thành công.

Trong cùng ngày, đại diện Furia của Brazil cũng thất bại hoàn toàn trước T1 và chính thức dừng bước tại MSI 2026. Ảnh: Caedrel/YouTube.

Bước sang các ván đấu tiếp theo, sự chênh lệch về trình độ cá nhân lộ rõ. Cặp đôi đường dưới Gumayusi và Keria bên phía T1 liên tục áp đảo, bóp nghẹt mọi khoảng trống nuôi hy vọng của FURIA. Dù rất nỗ lực phòng ngự và tìm kiếm các tình huống phản công, FURIA vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước sức mạnh của đại diện Hàn Quốc.

Trận đấu khép lại với thắng lợi áp đảo 3-0 dành cho T1. Kết quả này chính thức tiễn hạt giống số một của khu vực Brazil rời MSI 2026 với vị trí top 7 chung cuộc.

Chỉ trong một ngày, hai đại diện ưu tú nhất của thể thao truyền thống và thể thao điện tử Brazil đều phải dừng bước trước các đối thủ châu Âu và Hàn Quốc. Đây là một nốt trầm đáng tiếc, buộc thể thao nước này phải có những nhìn nhận và cải tổ sâu sắc trong giai đoạn tới.