Đừng chờ Apple Watch đột phá

Trong khoảng 2 năm tới, smartwatch của Apple nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn về ngoại hình.

Dòng Apple Watch kế tiếp không có nhiều khác biệt so với thế hệ cũ. Ảnh: Digital Trends.

Trong bản tin trên Bloomberg, Mark Gurman cho biết Apple sắp hoàn tất những đánh giá cuối cùng với 3 phiên bản smartwatch, gồm 2 chiếc Apple Watch Series 12 (có mã N237 và N238), cùng Apple Watch Ultra 4 (N240). Tuy nhiên, không model nào được thiết kế lại.

Như vậy, nhiều khả năng không có phiên bản Apple Watch SE mới trong năm 2026, đồng thời, cũng không xuất hiện thêm một chiếc đồng hồ có kiểu dáng mới mẻ nào mang thương hiệu táo khuyết.

Theo các nguồn tin, phải mất 1-2 năm nữa để hoàn thành thiết kế mới, khác biệt rõ rệt kiểu dáng hiện tại. Tính năng phát hiện đường huyết được đồn đoán từ lâu cũng dự kiến không ra mắt cho đến cuối thập kỷ này.

Thay vào đó, Apple dồn toàn bộ công sức vào những tính năng bên trong, với khả năng theo dõi sức khỏe và thể dục chính xác hơn cũng như nâng cấp chip mà Gurman gọi là "thực sự được mong đợi từ lâu".

Cách diễn đạt này quan trọng thông số bên ngoài. Về mặt kỹ thuật, hiệu năng của Apple Watch bị đóng băng kể từ chip S9, ra mắt vào năm 2023, mặc dù Apple trang bị các bộ vi xử lý "mới" trong mỗi thế hệ kế tiếp.

Nói cách khác, dòng sản phẩm năm nay chỉ được tinh chỉnh từ thế hệ trước chứ không đổi mới hoàn toàn. Sự thận trọng của Apple trong lĩnh vực này tỏ ra khác biệt so với cách họ tích cực theo đuổi thị trường kính thông minh và AirPods tích hợp camera.

Apple Watch từng là thiết bị đeo mang tính đột phá với nhiều thử nghiệm táo bạo. Giờ đây, dòng sản phẩm này lại trở nên bảo thủ hơn. Apple ưu tiên những cải tiến nhỏ về sức khỏe hơn là những rủi ro về thiết kế.