Đừng tin vào chỉ số calo trên smartwatch

Apple Watch, Garmin hay Galaxy Watch đều ước tính calo bằng cảm biến và thuật toán riêng, nên cùng một buổi tập có thể cho ra số calo tiêu thụ khác nhau.

Các thiết bị đeo thông minh giúp theo dõi sức khỏe hằng ngày, song nhiều chỉ số chỉ mang tính ước tính dựa trên thuật toán. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ cần mở màn hình smartwatch, người dùng có thể thấy số bước đi, nhịp tim, mức vận động, calo tiêu hao hay chất lượng giấc ngủ của đêm trước. Với nhiều người, đây giống như một bảng dữ liệu cá nhân để theo dõi sức khỏe cơ thể theo thời gian thực.

Tuy nhiên, không phải chỉ số nào trên smartwatch cũng có cùng độ tin cậy. Theo nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) công bố trên Journal of Personalized Medicine, phần lớn đồng hồ thông minh hiện nay đo nhịp tim khá tốt trong các hoạt động thường ngày. Nhưng với lượng calo tiêu hao, sai số có thể lớn hơn nhiều, có thiết bị lệch trên 20%, thậm chí vượt 40% trong một số điều kiện sử dụng.

Lý do nằm ở cách thiết bị xử lý dữ liệu. Calo không phải là một thông số được đo trực tiếp như nhiệt độ hay thời gian. Đồng hồ chỉ có thể suy luận từ tuổi, giới tính, cân nặng, nhịp tim, tốc độ di chuyển, dữ liệu GPS và các mô hình tính toán riêng của từng hãng. Vì vậy, Apple Watch, Garmin hay Galaxy Watch hoàn toàn có thể đưa ra kết quả khác nhau dù cùng ghi nhận một buổi chạy.

Không chỉ calo, số bước chân cũng phụ thuộc vào thuật toán. Việc đếm bước phụ thuộc vào cảm biến chuyển động và cách phần mềm nhận diện nhịp đi. Những thao tác như đẩy xe đẩy, xách đồ, gõ bàn phím hoặc vung tay nhiều khi di chuyển đều có thể làm kết quả thay đổi.

Điều đó không có nghĩa smartwatch đo sai. Thực tế, các thiết bị này được thiết kế để theo dõi xu hướng hơn là cung cấp một con số tuyệt đối chính xác ở từng thời điểm.

Ví dụ, nếu hôm nay Apple Watch báo bạn đốt 520 kcal còn một thiết bị khác hiển thị 470 kcal, chênh lệch đó thường không phải điều đáng lo. Điều quan trọng hơn là sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, dữ liệu có cho thấy bạn vận động đều hơn, tốc độ chạy cải thiện hay nhịp tim khi thực hiện cùng một bài tập đã giảm xuống hay không. Những xu hướng này phản ánh tiến bộ thể lực rõ hơn nhiều so với một con số đơn lẻ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên dùng smartwatch để tự chẩn đoán sức khỏe. Nếu thiết bị liên tục ghi nhận nhịp tim bất thường, nồng độ oxy trong máu thấp hoặc các chỉ số khác lệch khỏi mức bình thường, đó nên được xem là tín hiệu để kiểm tra y tế, thay vì kết luận ngay về tình trạng bệnh lý.