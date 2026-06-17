Samsung Health - ‘bản đồ sống khỏe’ của người dùng hiện đại

Không chỉ ghi nhận các chỉ số sức khỏe, Samsung Health trên Galaxy S26 Ultra còn chuyển hóa dữ liệu thành những gợi ý thiết thực, giúp người dùng sống khỏe thông minh hơn.

Gói trọn thông tin đa dạng về giấc ngủ, hoạt động, dinh dưỡng, tinh thần… ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 Ultra là nơi người dùng tìm thấy các thông tin về thể chất theo thời gian thực, cũng như hướng cải thiện sức khỏe thông qua AI cá nhân hoá.

Lắng nghe cơ thể để quyết định cường độ vận động

Để tập luyện hiệu quả, việc lắng nghe cơ thể là rất quan trọng. Việc tăng khối lượng tạ, quãng đường chạy hay tăng số lượng bài tập mà không chú ý đến thể trạng, sự tỉnh táo, mức độ phục hồi… của cơ thể có thể dẫn đến những chấn thương không đáng có.

Quan trọng hơn, thể trạng của chúng ta thay đổi liên tục theo từng ngày và gắn bó mật thiết với các khía cạnh khác như chất lượng giấc ngủ hay năng lượng. Không phải ai cũng biết rõ các chỉ số này và việc vận động hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên cảm giác khoẻ hay yếu của mỗi cá nhân.

Điểm giấc ngủ, mức năng lượng và các chỉ số sinh tồn được tổng hợp trên một ứng dụng duy nhất.

Để có được cái nhìn trực quan về thể chất, từ đó quyết định mức độ vận động hàng ngày, người trẻ có thể theo dõi ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 Ultra. Điểm giấc ngủ (sleep score), điểm năng lượng (energy score) hay thậm chí chỉ số sinh tồn (vitals) của cơ thể theo thời gian thực đều được hiển thị trực quan trên ứng dụng này.

Nếu điểm giấc ngủ và điểm năng lượng thấp, người dùng nên ưu tiên các bài tập nhẹ, đi bộ hoặc kéo dãn cơ thể, đồng thời tập trung cho việc nghỉ ngơi. Bạn có thể thực hiện theo các khuyến nghị trực quan trên ứng dụng như không uống cà phê hoặc trà sau 4 giờ chiều, hít thở thư giãn trên giường, đi ngủ đúng giờ theo nhịp sinh học… để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Luyện tập linh hoạt ngay cả khi bận rộn

Được tích hợp mô hình Galaxy AI mạnh mẽ, ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 Ultra không chỉ dừng ở việc đo đạc chỉ số sức khỏe, mà còn đồng hành cùng người dùng xây dựng phương pháp luyện tập phù hợp. Khi mở ứng dụng này trên điện thoại, người dùng dễ dàng quan sát mức độ vận động của bản thân và so sánh chỉ số hiện tại với những ngày trước đó. Nếu mức độ vận động giảm, bạn có thể thiết lập các mục tiêu nhỏ như tăng số bước chân hoặc quãng đường di chuyển để bù đắp.

Mọi nỗ lực vận động trong ngày đều được ghi nhận và trực quan hóa trên Samsung Health.

Những ngày quá bận rộn, không thể đến phòng tập hay thực hiện việc đi bộ, chạy bộ như thói quen, ứng dụng Samsung Health có thể đồng hành cùng người dùng thay đổi phương pháp vận động.

Chuyển từ thang máy sang thang bộ hay thực hiện các bài tập yoga tại văn phòng, bạn luôn có cách linh hoạt duy trì việc tập luyện và đốt calories mà không phải đánh đổi. Mọi nỗ lực vận động dù nhỏ đều sẽ được ghi nhận trên ứng dụng Samsung Health, giúp người dùng có thêm động lực để duy trì việc rèn luyện mỗi ngày.

Cải thiện sức khỏe từ những chỉ số nhỏ

Sự thay đổi của các chỉ số sức khỏe là dấu hiệu sớm của những bất ổn có thể đến trong tương lai. Việc thường xuyên theo dõi các chỉ số như nhịp tim lúc nghỉ ngơi, chỉ số chống oxy hoá (Antioxidant Index)... qua ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 Ultra có thể giúp người dùng chủ động thay đổi thói quen, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi tăng bất thường có thể đến từ chất lượng giấc ngủ kém hoặc mức độ căng thẳng tăng cao. Người dùng có thể thực hiện theo các khuyến nghị để cải thiện giấc ngủ, đồng thời tập hít thở và thiền định theo hướng dẫn trên Samsung Health, giúp nhịp tim trở về trạng thái cân bằng. Chỉ số chống oxy hoá ở mức thấp cũng là dấu hiệu cho thấy nên cải thiện chế độ dinh dưỡng, tập trung vào rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn.

Từ những chỉ số nhỏ, Samsung Health giúp người dùng chủ động điều chỉnh thói quen sống.

Song song đó, người dùng cũng cần lưu ý thông tin trên ứng dụng Samsung Health chỉ nên được xem như một nguồn tham khảo. Khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người dùng vẫn nên liên hệ ngay với bác sĩ và các cơ sở y tế để có được chỉ định y khoa phù hợp.

Thông qua Galaxy AI được tích hợp sâu trên Galaxy S26 Ultra, các dữ liệu sức khỏe không chỉ được ghi nhận mà còn được chuyển hóa thành những phân tích, gợi ý thực tế, giúp người dùng đưa ra quyết định phù hợp hơn cho sức khỏe mỗi ngày.