Galaxy AI trên Samsung S26 series - trợ lý đúng ý mẹ mỗi ngày

Nhiều tính năng Galaxy AI trên Galaxy S26 Ultra đang giải quyết những vấn đề thực tế mà phụ huynh gặp phải mỗi ngày.

Thực tế, không ít người lớn tuổi vẫn gặp nhiều “rào cản nhỏ” khi dùng smartphone như ngại gọi điện khi đi du lịch nước ngoài vì không biết tiếng Anh, khó đọc những đoạn tin nhắn quá dài hay lo lắng trước các cuộc gọi lừa đảo ngày càng nhiều.

Đó cũng là lý do nhiều tính năng Galaxy AI trên Galaxy S26 series bắt đầu trở nên hữu ích, giúp những việc quen thuộc hàng ngày trở nên đơn giản và tự nhiên hơn với cả những người không quá rành smartphone.

Đi du lịch nước ngoài ngày càng dễ dàng

Việc du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến với nhiều phụ huynh, nhưng rào cản ngôn ngữ vẫn khiến không ít người gặp khó trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Đây là tình huống mà các tính năng dịch thuật trên Galaxy S26 series trở nên hữu ích theo cách thực tế. Với Interpreter (Thông dịch viên), người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài ngay qua màn hình điện thoại, máy sẽ tự dịch 2 chiều theo thời gian thực.

Phụ huynh có thể tự xử lý những tình huống quen thuộc nhờ Galaxy AI.

Trong khi đó, Live Translate (Dịch trực tiếp cuộc gọi) cho phép dịch trực tiếp ngay trong cuộc gọi, giúp người dùng tự gọi khách sạn, đặt xe hay hỏi thông tin mà không cần chuyển qua ứng dụng khác. Galaxy AI cũng hỗ trợ dịch tin nhắn theo thời gian thực, giúp việc nhắn tin với người nước ngoài trở nên đơn giản hơn nhiều.

Đọc nội dung tiếng Anh không còn là chuyện quá khó

Với nhiều người lớn tuổi, việc phải liên tục chuyển qua lại giữa các ứng dụng dịch hoặc gõ từng đoạn tiếng Anh khá bất tiện. Trên Galaxy S26 series, nhiều tính năng AI bắt đầu giúp việc này trở nên nhẹ nhàng hơn. Với Camera Translate, người dùng chỉ cần đưa camera lên, để nội dung xuất hiện trên màn hình là điện thoại có thể tự dịch ngay lập tức. Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống đời thường như đọc menu ở nước ngoài, xem hướng dẫn sử dụng hay kiểm tra thông tin trên thuốc men và thực phẩm.

Gemini Live trên Samsung Galaxy S26 Ultra dễ dàng sử dụng camera để giải thích các vật thể hoặc thông tin xuất hiện trước mắt người dùng.

Ngoài ra, Gemini Live cũng tận dụng camera để hỗ trợ giải thích những gì đang xuất hiện trước mắt. Người dùng có thể đưa camera vào một món đồ, bảng thông tin hay hiện tượng lạ rồi hỏi trực tiếp bằng giọng nói để AI giải thích, dịch lại nội dung theo cách dễ hiểu hơn.

Với nhiều phụ huynh, đây là kiểu tính năng khá thú vị vì nó khiến chiếc điện thoại giống như “người trợ giúp” luôn sẵn sàng giải thích mọi thứ xung quanh khi cần.

Chụp ảnh nhưng không còn phải nhờ con chỉnh giúp

Nhiều bà mẹ thích chụp lại buổi đi chơi gia đình hay khoảnh khắc lớn lên của con cháu, nhưng không phải lúc nào ảnh cũng đẹp ngay. Trên Galaxy S26 series, chỉ cần sử dụng tính năng chỉnh sửa bằng câu lệnh tự nhiên ngay trong Photo Assist, mẹ đã có ngay bức ảnh ưng ý.

Tính năng này cho phép thay đổi cả bối cảnh của bức ảnh chỉ bằng vài dòng mô tả, chẳng hạn biến tấm hình chụp ngoài sân thành khung cảnh hoạt hình nhiều màu sắc hay thêm các chi tiết trang trí ngộ nghĩnh xung quanh. Thậm chí, khi các bà mẹ muốn “ôn lại thanh xuân”, khoác lên những bộ trang phục mang phong cách của thập niên cũ trong bức ảnh mới của mình, Photo Assist cũng có thể hỗ trợ trong giây lát chỉ với câu lệnh đơn giản.

S26 trên tay nhà sáng tạo nội dung Fabo Nguyễn và mẹ.

Nhiều phụ huynh cảm thấy dễ chịu khi chiếc điện thoại tự xử lý phần khó, thay vì bắt người dùng phải học thêm các ứng dụng chỉnh ảnh phức tạp như trước.

Chia sẻ trong video của mình, nhà sáng tạo nội dung Fabo Nguyễn cho biết: “Photo Assist là tính năng đắt giá của Galaxy S26 vì nó có thể biến thao tác chỉnh sửa phức tạp thành vài cái chạm đơn giản. Với người lớn tuổi và không rành công nghệ như mẹ mình thì không có gì bằng”.

Chiếc điện thoại khiến cả nhà yên tâm

Một trong những nỗi lo của nhiều gia đình hiện nay là các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi. Từ giả danh công an, ngân hàng cho đến các cuộc gọi trúng thưởng du lịch, không ít phụ huynh vẫn có thói quen bắt máy ngay khi điện thoại đổ chuông vì sợ bỏ lỡ việc quan trọng. Nhưng cũng chính điều đó khiến nhiều người luôn ở trong trạng thái vừa nghe điện thoại vừa lo lắng, đặc biệt khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn trước.

Call Screening trên Samsung Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sàng lọc cuộc gọi lạ và hiển thị nội dung trao đổi dưới dạng văn bản.

Trên Galaxy S26 Ultra, các tính năng như Call Screening (Sàng lọc cuộc gọi) giúp điện thoại tiếp nhận cuộc gọi trước và hiển thị nội dung trao đổi dưới dạng văn bản ngay trên màn hình. Nhờ vậy, người dùng có thể biết người gọi muốn gì trước khi quyết định có nên nghe máy hay không.

Tính năng AI tiên phong này cũng là một trong những lý do để nhà sáng tạo nội dung Fabo Nguyễn tặng Galaxy S26 cho mẹ, giúp mẹ an tâm, tự tin sử dụng. Điều thú vị là phần lớn phụ huynh có thể sẽ không thật sự quan tâm Galaxy AI hoạt động như thế nào hay chiếc điện thoại dùng công nghệ mới ra sao. Thứ họ cảm nhận rõ hơn thường chỉ là mọi việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.