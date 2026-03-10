Tím cobalt tạo độ nhận diện mới trên bảng màu Galaxy S26 series

Tím cobalt được xem như màu nhận diện của Samsung Galaxy S26 series năm nay, bên cạnh 2 màu độc quyền vàng hồng và bạc shadow.

Điểm đặc biệt nằm ở việc cả ba dòng máy Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra đều sở hữu bảng màu giống nhau (tím, xanh dương, đen, trắng); chỉ khác dòng S26 Ultra được trang bị mặt lưng nhám lì, còn S26 và S26+ sử dụng hiệu ứng bóng.

Bảng màu Galaxy S26 series gồm những gì?

Theo thông tin chính thức từ Samsung, Galaxy S26 series sẽ theo đuổi ngôn ngữ thiết kế thống nhất trên cả ba phiên bản, trong đó có việc thống nhất dùng chung màu sắc gồm tím cobalt, trắng, đen, xanh sky blue. Samsung cũng thêm 2 màu độc quyền là vàng hồng và bạc dành cho người dùng muốn sở hữu phiên bản giới hạn.

Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra dùng chung bảng màu gồm trắng, đen, xanh sky blue, tím cobalt và 2 màu độc quyền vàng hồng, bạc.

Cân bằng giữa cá tính và sự đa dụng

Nếu xét theo xu hướng mua sắm flagship vài năm gần đây, bảng màu di động của các hãng thường đi theo 2 trường phái:

Trường phái an toàn, kinh điển: Các tông màu thuộc trường phái này thường là lựa chọn ổn định, phù hợp công việc và dễ bán lại như trắng, đen hoặc ghi xám. Việc Samsung giữ 2 màu này trong nhóm màu chung cho thấy hãng tiếp tục ưu tiên tính phổ thông của dòng S series.

Trường phái cá tính “tạo trend”: Các tông màu thuộc trường phái này thường nổi bật, có yếu tố lạ, đóng vai trò tạo điểm nhấn cho toàn bộ dòng smartphone mới. Năm nay, tím cobalt và xanh sky blue trên Galaxy S26 series sẽ đảm nhiệm vai trò này.

Tóm lại, Galaxy S26 series năm nay tạo cảm giác đồng bộ hơn về màu sắc với 4 màu chung (tím cobalt, xanh sky blue, đen, trắng) và 2 màu độc quyền trên samsung.com (vàng hồng và bạc shadow).

Bảng màu trên Galaxy S26 Ultra.

Tuy dùng bảng màu chung, dòng Galaxy S26 Ultra vẫn giữ được sự nổi bật nhờ hiệu ứng nhám lì hạn chế vân tay ở mặt lưng cùng một số đặc điểm thiết kế mới như 4 góc màn hình vát đối xứng, góc máy bo tròn hơn, trọng lượng nhẹ 214 g.