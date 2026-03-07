Khách hàng đặt trước ấn tượng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra

Ngày 6/3, các khách hàng đặt trước Galaxy S26 series đã trở thành những người đầu tiên được sở hữu dòng sản phẩm này.

Sự kiện đánh dấu khoảnh khắc sở hữu sản phẩm sớm của người dùng công nghệ, đồng thời cho thấy sức hút lớn của Galaxy S26 series ngay từ những ngày đầu mở bán. Ngay từ sớm, khu vực nhận máy đã đón những khách hàng đến hoàn tất thủ tục, kiểm tra phụ kiện và trực tiếp cầm trên tay thiết bị mới. Nhiều người tranh thủ trải nghiệm các tính năng vừa được Samsung nâng cấp trên dòng điện thoại mới này.

Galaxy S26 series là thế hệ flagship mới nhất của Samsung, bao gồm S26, S26 Plus và S26 Ultra. Không chỉ nâng cấp phần cứng, Galaxy S26 series còn mang tới những đột phá về công nghệ, khẳng định vị thế tiên phong của Samsung cũng như cho thấy cách thương hiệu này thấu hiểu tâm lý người dùng với những giải pháp hỗ trợ cuộc sống ngay trong một chiếc điện thoại.

Người dùng đặt trước Galaxy S26 series nhận sản phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý trên dòng Galaxy S26 series nằm ở loạt tính năng AI. Thay vì chỉ dừng ở các câu lệnh mang tính trình diễn, AI trên Galaxy S26 series được xây dựng để tham gia nhiều hơn vào cuộc sống thường nhật của người dùng, đồng thời hỗ trợ xử lý các tác vụ nhiều bước, rút ngắn thao tác giữa các ứng dụng và giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn. Điển hình, bộ công cụ Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh theo cách trực quan, kết hợp các tính năng AI giúp người dùng dễ dàng xóa chi tiết thừa, tinh chỉnh bố cục hoặc tạo ra các phiên bản hình ảnh giàu tính cá nhân hóa hơn.

Ngoài ra, một trong những điểm thu hút sự chú ý là tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra. Trong bối cảnh smartphone ngày càng chứa nhiều dữ liệu cá nhân, thông tin công việc và tài liệu, việc tăng cường quyền riêng tư ngay từ màn hình là nâng cấp mang tính thiết thực. Với người thường xuyên làm việc ở quán café, sân bay hoặc không gian đông người, đây là tính năng được đánh giá cao vì tạo thêm cảm giác an tâm trong quá trình sử dụng.

Khách hàng trải nghiệm các tính năng tiên tiến trên Galaxy S26 series.

Anh Dương Nam, khách hàng đặt trước Galaxy S26 Ultra, chia sẻ: “Trong ngày ra mắt Galaxy S26 Ultra, sau khi trải nghiệm các tính năng tại sự kiện, tôi cảm thấy rất ấn tượng và quyết định xuống tiền. Trên chiếc Galaxy S26 Ultra, tính năng tôi thích nhất là Privacy Display”.

Trong khi đó, khách hàng Minh Anh bày tỏ: “Điều khiến tôi ấn tượng ở Galaxy S26 series là khả năng quay chụp và chất lượng hiển thị. Với tôi, smartphone ngày nay vừa cần có thiết kế thẩm mỹ, vừa phải hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp ảnh, quay video và giao tiếp công việc. Thuộc phân khúc flagship nên Galaxy S26 series chắc chắn là điện thoại cao cấp, đồng thời vẫn thân thiện trong cách sử dụng, đặc biệt là nhóm tính năng AI được thiết kế dễ tiếp cận”.

Sự kiện trao máy cho các khách hàng đặt trước Galaxy S26 series còn có sự xuất hiện của hai diễn viên Huyền Lizzie và Thanh Sơn. Cả hai dành thời gian trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và khám phá các nâng cấp mới trên thiết bị. Sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc thu hút sự quan tâm của khách hàng, đồng thời tạo ra những tương tác gần gũi với cộng đồng người dùng yêu công nghệ.

Diễn viên Thanh Sơn và Huyền Lizzie hào hứng với “siêu phẩm” flagship mới của Samsung.

Với Galaxy S26 series, Samsung không chỉ giới thiệu thêm một thế hệ smartphone cao cấp mới mà còn tiếp tục gửi đi thông điệp về sự sáng tạo, đổi mới không ngừng ở phân khúc flagship. Sự háo hức của khách hàng trong ngày nhận máy phần nào chứng minh sức hút của dòng sản phẩm này trên thị trường.

Khi AI, quyền riêng tư, khả năng quay chụp và tính cá nhân hóa trở thành những tiêu chí ngày càng quan trọng, Galaxy S26 series là sản phẩm đáng chú ý với những người dùng có ý định nâng cấp thiết bị ngay từ đầu năm.