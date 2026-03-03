Samsung định chuẩn trải nghiệm quay concert trên Galaxy S26 Ultra

Với Galaxy S26 Ultra, camera không chỉ mạnh về phần cứng, mà còn được xây dựng theo hướng hiểu rõ cách người dùng quay video trong đời sống thực tế.

Thay vì đặt nặng thông số, hướng tiếp cận lần này của Galaxy S26 Ultra xoay quanh việc giúp người dùng “quay được ngay” với chất lượng ổn định. Galaxy AI được tích hợp sâu vào hệ thống camera để tự động nhận diện bối cảnh, tối ưu khung hình và xử lý ánh sáng theo thời gian thực. Điều này giúp giảm đáng kể thao tác chỉnh tay, đồng thời giữ chất lượng video ngay cả khi người dùng chỉ quay nhanh trong khoảnh khắc.

Camera mắt thần bóng đêm

Quay concert luôn là bài toán khó với thiết bị di động. Ánh sáng sân khấu thay đổi liên tục, khoảng cách xa khiến việc zoom dễ rung, trong khi môi trường đông người lại làm góc quay bị che khuất hoặc lệch khung hình. Trong bối cảnh đó, người dùng thường phải quay nhiều lần hoặc chỉnh sửa hậu kỳ để có video ưng ý.

Định hướng tối ưu quay concert thực tế không phải đến Galaxy S26 Ultra mới xuất hiện. Trên thế hệ tiền nhiệm, hệ thống camera cho thấy khả năng xử lý tốt bối cảnh ánh sáng phức tạp, đặc biệt trong môi trường sân khấu nhiều tương phản. Tuy nhiên, với Galaxy S26 Ultra, trải nghiệm này được nâng lên rõ rệt khi phần cứng camera tiếp tục được cải tiến theo hướng tăng cường khả năng thu sáng.

Ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, đèn vàng mờ, Galaxy S26 Ultra vẫn bắt nét tốt.

Điểm nhấn nằm ở hệ thống camera mắt thần bóng đêm - nightography video với độ sáng được nâng cấp mạnh mẽ. Trong đó, camera góc rộng sáng hơn 47% và camera tele sáng hơn 37%, giúp hình ảnh quay chụp rõ nét hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây cũng là thế hệ Galaxy Ultra sở hữu khẩu độ lớn nhất từ trước đến nay, với f/1.4 trên ống kính góc rộng và f/2.9 trên ống kính tele, cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn ngay từ phần cứng.

Song song đó, bộ vi xử lý mới nâng cấp khả năng phân tích và khử nhiễu theo từng ống kính, giúp hình ảnh giữ được chi tiết tốt hơn khi quay ban đêm hoặc zoom xa. Thuật toán xử lý nhiễu hoạt động theo thời gian thực, hạn chế hiện tượng bệt màu - vấn đề thường gặp khi quay concert.

Camera trên Galaxy S26 Ultra ghi điểm với những thông số giúp quay chụp xa dễ dàng.

Camera góc rộng 200 MP tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hệ thống hình ảnh, kết hợp khả năng zoom đến 100x để giữ chi tiết chủ thể ngay cả khi quay từ khu vực khán đài. Sự kết hợp giữa phần cứng thu sáng tốt hơn và AI xử lý hình ảnh giúp Galaxy S26 Ultra cải thiện đáng kể chất lượng video trong môi trường ánh sáng phức tạp. Đó là yếu tố quan trọng khi người dùng ngày càng có xu hướng quay và chia sẻ nội dung trực tiếp từ smartphone.

Horizontal Lock - cân mọi chuyển động trong concert

Trong số các nâng cấp đáng chú ý, Khóa đường chân trời (Horizontal lock) là tính năng mới giúp giữ ổn định khung hình theo phương ngang khi quay video. Khi người dùng di chuyển hoặc thay đổi góc cầm máy, AI sẽ tự động nhận diện trục khung hình và điều chỉnh để video không bị nghiêng hoặc rung quá mạnh.

Thực tế khi quay concert, việc giữ máy cố định gần như không thể vì môi trường đông người và liên tục thay đổi vị trí. Khóa đường chân trời giúp giảm đáng kể hiện tượng lệch góc, đồng thời giữ chủ thể ổn định hơn trong khung hình. Công nghệ này hoạt động theo hướng xử lý thời gian thực, tức là video được căn chỉnh ngay trong lúc quay thay vì chờ hậu kỳ. Điều này giúp người dùng có kết quả tốt ngay từ lần quay đầu tiên, giảm nhu cầu chỉnh sửa sau đó.

Dù thiết bị nghiêng lắc hay xoay vòng đến mức nào, tính năng Khóa đường chân trời vẫn giữ khung hình chất lượng.

Trải nghiệm concert còn tốt hơn, biến những hạng ghế ở xa thành hàng ghế VIP với khả năng zoom 100x trên Galaxy S26 Ultra. Nhờ công nghệ Space Zoom nâng cao bằng AI, bạn sẽ nhìn xa hơn với khả năng zoom từ 1x lên đến 100x.

Đây cũng là hướng nâng cấp phù hợp với xu hướng sáng tạo nội dung hiện nay. Video không chỉ cần đẹp mà còn phải nhanh và dễ thực hiện. Khi khoảng cách giữa thao tác quay và kết quả cuối cùng được rút ngắn, smartphone trở thành công cụ linh hoạt hơn trong việc ghi lại khoảnh khắc.

Với Galaxy S26 Ultra, camera không chỉ mạnh về phần cứng, mà còn được xây dựng theo hướng hiểu rõ cách người dùng quay video trong đời sống thực tế. Từ việc giữ khung hình ổn định trong môi trường đông người đến tối ưu ánh sáng khi quay ban đêm, thiết bị cho thấy chiến lược đưa AI trở thành lớp xử lý trung tâm của trải nghiệm camera.

