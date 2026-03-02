Chuyên gia công nghệ Việt đánh giá thế nào về Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng nhờ sự chăm chút và kết nối từng điểm nâng cấp từ màn hình, AI đến camera, hiệu năng thành một hệ thống tích hợp thống nhất của Samsung.

Màn ra mắt Galaxy S26 Ultra vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu, khi Samsung không chỉ nâng cấp phần cứng, mà còn tái định nghĩa cách trí thông minh nhân tạo (AI) hiện diện trên smartphone. Đó cũng là lý do để Samsung tự tin tuyên bố Galaxy S26 series là thế hệ Galaxy AI trực quan, chủ động và thích ứng nhất từ trước đến nay, khẳng định tham vọng đưa dòng Galaxy S tiếp tục giữ vị thế “tượng đài flagship” trong kỷ nguyên AI phone.

Bước đột phá từ màn hình chống nhìn trộm Privacy Display

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Phương Anh (Payo) chia sẻ: “Mình rất ấn tượng với Galaxy S26 series cũng như buổi ra mắt lần này của Samsung. Cảm giác giống như bước vào một khu triển lãm tương tác với nhiều hoạt động thú vị trong không gian đầy sáng tạo”.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Phương Anh tại lễ ra mắt của Samsung.

Nếu phải chọn một nâng cấp tạo ấn tượng mạnh nhất, hầu hết reviewer được hỏi đều đồng thuận gọi tên Privacy Display - công nghệ chống nhìn trộm chủ động lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone.

Reviewer Gà Tổng chia sẻ: “Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra thực sự là một bước đột phá phần cứng mà mình cảm thấy rất ấn tượng. Khả năng kiểm soát góc nhìn chính xác đến từng điểm ảnh giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư một cách hoàn hảo, linh hoạt trên nhiều ứng dụng là điều không miếng dán cường lực nào sánh bằng”.

Những tính năng thực tế và cá nhân hóa là yếu tố giúp thiết bị thu hút người dùng.

Khác với giải pháp dán màn hình truyền thống vốn làm giảm chất lượng hiển thị và tiêu tốn pin, Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra là công nghệ hiển thị được tích hợp sâu ở cấp độ phần cứng, cho phép tinh chỉnh linh hoạt theo từng ứng dụng, ngữ cảnh sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến các trải nghiệm hình ảnh khác.

Biên tập viên Khương Nha của báo Thanh Niên nhấn mạnh: “Tôi nghĩ nhiều người sẽ mua Galaxy S26 Ultra vì những ứng dụng thực tế như màn hình bảo mật, chứ không phải là cấu hình hay tính năng quá to tát”.

Reviewer Phạm Ngọc Tân ấn tượng với Privacy Display.

Trong khi đó, reviewer Phạm Ngọc Tân cũng đánh giá đây là tính năng “rất thiết thực”, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư khi sử dụng smartphone nơi công cộng. Từ đây, Privacy Display không còn là tính năng “để khoe”, mà minh chứng cho triết lý lấy người dùng làm trọng tâm, định chuẩn AI phone gắn liền bảo mật cùng trải nghiệm cá nhân hóa.

Cảm giác AI chủ động, liền mạch

Nếu Privacy Display đại diện cho bước nhảy vọt về khả năng hiển thị cũng như tính bảo mật, thì trợ lý AI chủ động thông minh (Agentic AI) chính là “linh hồn” của Galaxy S26 Ultra. Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện Cấp cao kiêm Giám đốc Mảng nội dung Công nghệ và Xe của VCCorp, nhận định: “Điểm thuyết phục nhất của S26 Ultra không nằm ở một tính năng đơn lẻ, mà ở cảm giác liền mạch của AI chủ động”.

Reviewer Gà Tổng đánh giá: “Galaxy AI giờ đây thực sự là trợ lý AI thực thụ, chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên, lọc tạp âm thông minh trên nhiều nền tảng, đồng thời tích hợp khả năng hoàn thành tác vụ chỉ bằng câu lệnh, khiến mọi thứ diễn ra mượt mà và liền mạch hơn bao giờ hết”.

Agentic AI mang đến trải nghiệm mượt mà và liền mạch một cách chủ động.

Điểm quan trọng không phải từng tính năng riêng lẻ, mà là cách chúng được kết nối thành một hệ thống: AI hiểu ngữ cảnh, đề xuất rồi thực thi, đồng thời tối ưu lại theo thói quen người dùng. Đó chính là bản chất của Agentic AI - trợ lý AI thông minh có tính hành động thay vì chỉ phản hồi.

Thực sự “đỡ việc” cho người dùng

Chị Thích Ý Nhi, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, đặc biệt ấn tượng với trải nghiệm camera cũng như các tính năng AI, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo mà không cần chuyển đổi phần mềm hay thiết bị.

“Samsung năm nay đã mang đến những trải nghiệm AI đầy thú vị và dễ sử dụng. Cá nhân tôi thấy hãng cũng đang giữ phong độ trong mảng quay chụp với camera Mắt thần bóng đêm (Nightography Camera), zoom 100x và Khóa đường chân trời (Horizontal Lock). Đây đều là những chức năng rất hữu dụng với tôi cũng như các bạn trẻ khi muốn ghi lại sân khấu concert với chất lượng và độ sắc nét vượt trội”, chị Ý Nhi chia sẻ.

Samsung duy trì phong độ với cụm camera chất lượng cao kết hợp nhiều tính năng hiện đại.

Quay đêm nâng cấp, khả năng khóa đường chân trời giữ khung hình ổn định khi quay ở môi trường đông người, codec APV phục vụ sản xuất video chất lượng cao... cho thấy Samsung không chỉ phục vụ người dùng phổ thông, mà còn nhắm đến nhà sáng tạo nội dung chuyên sâu.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia gọi Galaxy S26 Ultra là “AI phone đúng nghĩa”. Với Galaxy S26 Ultra, Samsung đang cho thấy cách một AI phone tích hợp nên vận hành thông minh và chủ động hơn. AI không còn là lớp tính năng bổ sung, mà trở thành một nền tảng vận hành tích hợp, nơi mọi nâng cấp đều xoay quanh việc đơn giản hóa cuộc sống người dùng.