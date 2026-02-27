Galaxy S26 Series định chuẩn AI Phone tại sự kiện Unpacked ở Việt Nam

“Tại Samsung, chúng tôi tin rằng AI Phone thực thụ được định nghĩa bởi mức độ trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào toàn bộ trải nghiệm người dùng, mang lại sự ổn định, riêng tư và niềm tin mỗi ngày. Với thế hệ Galaxy S26 series, AI không còn là lớp bổ sung, mà trở thành nền tảng vận hành tự nhiên và trực quan để định chuẩn trải nghiệm cho người dùng”, ông Simon Sim chia sẻ.