Galaxy S26 Series định chuẩn AI Phone tại sự kiện Unpacked ở Việt Nam

Sự kiện ra mắt Galaxy S26 series của Samsung tại Thiskyhall (TP.HCM) được thiết kế như hành trình công nghệ tái hiện quá trình chuyển dịch từ kỷ nguyên smartphone truyền thống sang kỷ nguyên Galaxy AI Phone tích hợp. Tại đây, công nghệ chủ động được nâng tầm khi thấu hiểu ngữ cảnh (Me-centric), giảm thiểu bước xử lý thủ công, đưa trí tuệ nhân tạo giữ vai trò trung tâm trong mọi kết nối.
Với concept trải nghiệm đa lớp, khách mời và các chuyên gia công nghệ có cơ hội khám phá cách AI dần trở thành nền tảng vận hành cốt lõi của thiết bị.
Ông Simon Sim - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động - và các nghệ sĩ công bố thế hệ flagship mới nhất của Galaxy S26 series gồm Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra. Khoảnh khắc này khẳng định vai trò tiên phong của Samsung trong việc đưa AI đi sâu vào đời sống, thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị di động hàng ngày.
“Tại Samsung, chúng tôi tin rằng AI Phone thực thụ được định nghĩa bởi mức độ trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào toàn bộ trải nghiệm người dùng, mang lại sự ổn định, riêng tư và niềm tin mỗi ngày. Với thế hệ Galaxy S26 series, AI không còn là lớp bổ sung, mà trở thành nền tảng vận hành tự nhiên và trực quan để định chuẩn trải nghiệm cho người dùng”, ông Simon Sim chia sẻ.
Samsung Galaxy S26 series có mặt tại Việt Nam với mức giá bán lẻ từ 25,99 triệu đồng cho phiên bản Galaxy S26 (12 GB + 256 GB); 31,99 triệu đồng cho Galaxy S26 (12 GB + 512 GB); 29,99 triệu đồng cho Galaxy S26+ (12 GB + 256 GB); 35,99 triệu đồng cho Galaxy S26+ (12 GB + 512 GB); 36,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra (12 GB + 256 GB); 42,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra (12 GB + 512 GB) và 51,99 triệu đồng cho Galaxy S26 Ultra (16 GB + 1 TB). Khách hàng đặt trước sản phẩm từ 26/2 đến 10/3 sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn từ Samsung.
Ban tổ chức còn bố trí các booth tái hiện các ngữ cảnh sử dụng thực tế của dòng thiết bị mới. Theo đó, khu vực công cộng giới thiệu chuẩn mực bảo mật Privacy Display (chống nhìn trộm chủ động), trong khi khu Photo Assist & Creative Studio phô diễn sức mạnh Galaxy AI qua tác vụ Photo Assist hay ghi chú thông minh. Hiệu năng xử lý đồ họa tại khu vực PlayGalaxy cùng khả năng nhiếp ảnh thiếu sáng của Nightography Camera cũng góp phần hoàn thiện bức tranh công nghệ tổng thể, cho thấy AI thấu hiểu và phục vụ người dùng mọi tình huống.
Bên cạnh nâng cấp phần cứng với vi xử lý tối ưu cho NPU, Galaxy S26 Series ghi điểm với hệ thống camera Mắt thần bóng đêm tăng cường độ sáng đến 47% cho camera góc rộng, hỗ trợ tối đa nhu cầu sáng tạo bất chấp điều kiện ánh sáng.
Một khách mời trải nghiệm Galaxy S26 series tại khu demo, thử các thao tác chụp ảnh, chỉnh sửa và xử lý tác vụ để cảm nhận cách Galaxy AI Phone hỗ trợ liền mạch trong những tình huống quen thuộc.
Đội ngũ chuyên gia từ Samsung hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu nâng cấp của Galaxy S26 series. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm khác cũng được ra mắt dịp này là tai nghe Galaxy Buds4 series, với giá lần lượt: Galaxy Buds4 Pro - 6,79 triệu đồng, Galaxy Buds4 - 4,99 triệu đồng.
Sau sự kiện ra mắt Galaxy S26 series, Samsung đồng thời triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm công khai cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng. Với tên gọi Creator Day, diễn ra tại Thiskyhall Sala (26/2) và Rue Miche (27/2), các nhà sáng tạo nội dung có cơ hội trải nghiệm tính năng Galaxy AI hoàn toàn mới trên Galaxy S26 series, tham gia tọa đàm chuyên đề cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trực tiếp sản xuất sản phẩm sáng tạo với sự trợ giúp của thiết bị mới và tham dự cuộc thi “Galaxy AI Phone tích hợp - định chuẩn trải nghiệm”.