Samsung AI TV mang Tết lớn đến gia đình, làm mới trải nghiệm thân quen

Những khoảnh khắc ý nghĩa như cùng ngắm pháo hoa, phá cỗ giao thừa, trang trí nhà cửa đều trở nên khác biệt với Samsung AI TV.

Các tính năng Vision AI trên thiết bị nghe nhìn của Samsung là nhân tố gắn kết gia đình, mở ra năm 2026 đầy niềm vui và trải nghiệm mới.

Pháo hoa khoe sắc trên AI TV

Giây phút những đóa “hoa lửa” bung nở trong đêm giao thừa sẽ được tái hiện sống động thông qua công nghệ AI nâng cấp hình ảnh trên Samsung AI TV. Được trang bị bộ xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ (dòng TV Neo QLED 8K như QN950F) hay AI NQ4 thế hệ thứ 3 với 128 mạng trí tuệ (dòng TV Neo QLED 4K như QN90F), Samsung AI TV có thể nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K hay 4K - bất chấp chất lượng đầu vào.

Đặc biệt, công nghệ Quantum Mini LED sử dụng đèn nền có kích thước bằng 1/40 so với đèn LED thông thường, sẽ kiểm soát ánh sáng và độ tương phản tỉ mỉ, khiến mọi chi tiết, đường nét pháo hoa hiện lên sống động như ngắm trực tiếp. Với dòng TV OLED, Samsung sử dụng công nghệ OLED HDR Pro để tái hiện màu đen sâu của nền trời đêm 30 cùng sắc trắng của pháo hoa, mang đến trải nghiệm thị giác sống động.

Âm sắc ấn tượng trên Samsung AI TV mang đến sự tươi vui trong dịp đầu năm.

Không cần đi đâu xa hay chen lấn giữa dòng người, các gia đình có thể thưởng thức pháo hoa trên Samsung AI TV. Công nghệ âm thanh vòm đa chiều, chuyển động theo từng hình ảnh (Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos) giúp chau chuốt từng âm thanh.

Trải nghiệm trở nên tuyệt vời hơn khi thưởng thức trên Samsung AI TV màn hình cực đại 98 inch, 100 inch, 115 inch và có kích hoạt Color Booster. Công nghệ Supersize Picture Enhancer trên dòng TV này sẽ cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu cho màn hình lớn bằng AI.

Xem chương trình Tết thả ga

Tết là khoảnh khắc đoàn viên trong năm của nhiều gia đình Việt. Sở hữu kho nội dung phong phú, hỗ trợ nhiều ứng dụng OTT nội địa với loạt gói ưu đãi, Samsung AI TV cùng người dùng mở ra thế giới giải trí Tết.

Hệ thống đối tác OTT nội địa của Samsung AI TV mang đến kho nội dung phong phú.

Mạng lưới đối tác OTT của Samsung AI TV không chỉ mang lại lợi thế về kho nội dung, mà còn đáp ứng sở thích giải trí gia đình. Từ Táo Quân, Gặp nhau cuối năm, đến phim Tết Việt, hài Tết… đều có thể truy cập với chất lượng cao trên Samsung AI TV. Mẹo nhỏ để phút giây giải trí thêm trọn vẹn là sử dụng chế độ đa màn hình để phân chia màn hình lớn của TV, giúp trải nghiệm cùng lúc nhiều tính năng.

Rảnh tay phá cỗ giao thừa

Nhằm giúp người dùng tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên người thân, giảm gánh nặng việc nhà, Samsung mang đến ứng dụng quản gia kỹ thuật số SmartThings. Thông qua ứng dụng, bạn có thể kết nối Samsung AI TV với thiết bị gia dụng trong gia đình và điều khiển căn nhà trên màn hình lớn. Không gián đoạn chương trình yêu thích, bạn có thể ngồi trước TV và khởi động chu trình giặt sấy, kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh hay ra lệnh cho robot hút lau vệ sinh nhà cửa.

SmartThings trên Samsung AI TV giúp người dùng nhẹ gánh việc nhà.

Samsung AI TV còn có thể giúp người dùng thưởng thức bữa tiệc giao thừa thông qua tính năng Điều khiển TV bằng cử chỉ tay khi đeo đồng hồ Galaxy (Universal Gesture). Không cần lau tay để cầm điều khiển, chỉ một cú lướt tay giữa không trung, bạn có thể bật - tắt, chuyển kênh hoặc dừng - phát chương trình.

Tưng bừng trang trí nhà cửa với AI

Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết là phong tục ý nghĩa của người Việt dịp đầu năm. Có nhiều cách làm mới không gian sống, trong đó treo tranh ảnh, lịch, câu đối là lựa chọn phổ biến. Khi đó, thiết kế Infinity One với màn hình tràn viền vô cực, chân đế mặt gương tạo hiệu ứng lơ lửng trong không gian của Samsung AI TV sẽ trở thành điểm nhấn trong không gian sống.

Thiết kế viền mỏng cùng chân đế gương của Samsung AI TV tạo cảm giác như màn hình lơ lửng giữa không gian.

Người yêu nghệ thuật có thể lựa chọn tác phẩm hội họa danh tiếng trong hơn 3.500 bức tranh số hóa có bản quyền trên Thư viện nghệ thuật (Art Store) của TV. Tính năng vốn chỉ có trên TV The Frame nay được mở rộng cho dòng TV Neo QLED và QLED, cung cấp lựa chọn thẩm mỹ cho người dùng.

Không chỉ là thiết bị công nghệ dẫn lối trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng, Samsung AI TV còn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống, mang Tết lớn đến hàng triệu gia đình Việt. Sau 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Samsung - thương hiệu TV số 1 thế giới suốt 20 năm liên tiếp và hàng đầu thị trường Việt Nam 11 năm liền - đang từng ngày tạo ra giá trị thiết thực cho người dùng.