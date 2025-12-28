Mẹo chọn flagship Samsung theo nhu cầu công việc và cuộc sống

Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 không chỉ mang đến nâng cấp xứng tầm flagship, mà còn định hình cách người dùng tương tác với smartphone thông qua Galaxy AI.

Tùy vào nhu cầu và sở thích, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp để khai thác tối ưu sức mạnh trong công việc, sáng tạo nội dung hay giải trí.

Galaxy S25 Ultra - lựa chọn cho tín đồ xê dịch

Galaxy S25 Ultra hội tụ nhiều yếu tố làm nên bản sắc của dòng Galaxy S series. Thiết kế tối giản, cụm camera được làm nổi từng ống kính, kết hợp cùng đường cong thanh thoát, tạo cảm giác cầm nắm chắc tay và thoải mái. Thiết bị cũng được nâng cấp mạnh về vi xử lý và hệ thống tản nhiệt, đảm bảo hiệu suất sử dụng ổn định khi dùng nhiều tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa ảnh, quay chụp video… Dung lượng pin 5000 mAh được tối ưu tốt nhờ chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, khiến Galaxy S25 Ultra trở thành lựa chọn tiềm năng cho người thường xuyên di chuyển, nhu cầu sử dụng điện thoại cao.

Galaxy AI hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Việt.

Trong chuyến du lịch hoặc công tác, Galaxy AI và bút S Pen trên Galaxy S25 Ultra là “trợ tá” đắc lực trong việc dịch trực tiếp hội thoại, văn bản, tìm kiếm thông tin, theo dõi lịch trình… Khả năng chỉnh sửa hình ảnh thông qua tính năng Generative Edit khá ấn tượng với xóa vật thể, lấp đầy khung hình chân thật. Galaxy S25 Ultra là chiếc điện thoại thanh mạnh mẽ với Galaxy AI mà người dùng có thể tin tưởng cho nhu cầu quen thuộc trong cuộc sống.

Galaxy Z Fold7 - dấu ấn đa nhiệm dẫn đầu

Với màn hình lớn đến 8 inch khi mở ra, Galaxy Z Fold7 là lựa chọn phù hợp cho người dùng yêu thích phong cách đa nhiệm. Từ doanh nhân làm việc mọi lúc, dân văn phòng cần thiết bị để chạy deadline mọi nơi, đến thế hệ lãnh đạo cần điều hành công việc từ xa… có thể tối ưu hóa hiệu suất với thiết bị này. Màn hình lớn kết hợp giao diện chia đôi hoặc chia ba cửa sổ cho phép mở tài liệu, họp trực tuyến và ghi chú cùng lúc.

Với màn hình 8 inch, lợi thế đa nhiệm của Galaxy Z Fold7 khá ấn tượng.

Khi gập lại, Galaxy Z Fold7 vẫn đảm bảo tính linh hoạt và sự thoải mái cho người sử dụng. Độ mỏng tương đương điện thoại thanh, kết hợp cùng bản lề bền bỉ hơn, màn hình ít nếp gấp… khiến mỗi thao tác vuốt, phóng to, chia đôi màn hình trở nên tự nhiên, dễ chịu.

Khi gập lại, Galaxy Z Fold7 cho trải nghiệm thoải mái tương đương điện thoại thanh.

Galaxy AI cũng được tối ưu trên màn hình lớn, nhất là khi thực hiện thao tác chỉnh sửa tạo sinh, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa tài liệu… Trải nghiệm gần gũi như khi dùng máy tính bảng hoặc máy tính càng khiến Galaxy Z Fold7 được lòng người làm nội dung, văn phòng hoặc cần xử lý lượng dữ liệu lớn.

Galaxy Z Flip7 - tuyên ngôn linh hoạt và sáng tạo

Thiết kế vừa tay, gọn túi, gói trọn Galaxy AI giúp Galaxy Z Flip7 chinh phục người trẻ yêu thích sự linh hoạt, cá tính. Màn hình phụ FlexWindow tràn viền vô cực không chỉ là điểm nhấn khác biệt, mà còn cho phép hiển thị nhiều thông tin và tiện ích hơn. Người trẻ có thể trả lời tin nhắn, chụp selfie, thanh toán, thậm chí lướt TikTok, YouTube… mà không cần mở máy. Yếu tố thời trang vốn là điểm mạnh của Galaxy Z Flip tiếp tục được khai thác trên thế hệ thứ 7, với các tông màu dẫn đầu xu hướng, đi kèm nhiều phụ kiện như ốp lưng, dây đeo, thẻ NFC.

Galaxy Z Flip7 là lựa chọn cho người trẻ cá tính, yêu thích thời trang.

Galaxy Z Flip7 cũng là lựa chọn phù hợp cho nhà sáng tạo nội dung trẻ. Tận dụng FlexCam và phom dáng gập của điện thoại, người làm nội dung có thể đặt máy trên nhiều mặt phẳng khác nhau để lấy góc, quay vlog hoặc gọi video mà không cần chân máy. Thậm chí, người dùng cũng có thể quay video mượt mà trong chế độ gập với thao tác tương tự dòng máy quay cầm tay. Việc selfie bằng camera sau với bộ lọc cá nhân hóa mang đến hình ảnh chất lượng cao, cuốn hút. Gemini Live giúp người dùng có thể học kỹ năng mới, giải đáp nhanh thắc mắc ngay từ màn hình chính.

Galaxy Z Flip7 gói trọn sức mạnh Galaxy AI trong lòng bàn tay người dùng.

Điểm chung của bộ ba sản phẩm flagship của Samsung chính là việc lấy trải nghiệm của người dùng làm trung tâm. Dù ở phom dáng thiết kế nào, trải nghiệm camera chuẩn Ultra, hiệu năng chuẩn Ultra, khả năng hiển thị chuẩn Ultra… là giá trị cốt lõi mà người dùng có thể tin tưởng lựa chọn.