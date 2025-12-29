Mở tiệc Tết linh đình với combo Samsung Bespoke AI

Với sự giúp sức của thiết bị bếp tích hợp AI, trải nghiệm nấu nướng và mở tiệc Tết năm nay sẽ trở nên thú vị, nhanh chóng và tràn đầy cảm hứng.

Tiệc Tết luôn là thử thách với các bà nội trợ do số lượng món ăn lớn và nhiều người tham dự. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của thiết bị bếp hiện đại, việc chuẩn bị tiệc sẽ trở nên chủ động và dễ dàng hơn. Đặc biệt, khi công thức nấu nướng được cung cấp chi tiết, người đứng bếp sẽ tự tin thử sức món khó, để mâm cỗ Tết đủ đầy và trọn vẹn yêu thương.

Đãi tiệc Tết, nấu ngon thôi chưa đủ

Nấu nhiều món ăn trong thời gian ngắn đòi hỏi kỹ năng phân bổ thời gian hợp lý. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tận dụng bếp nấu hoặc lò nướng có nhiều vùng nấu khác nhau. Điều này cho phép “chủ xị” bữa tiệc có thể cùng lúc chế biến nhiều món khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian. Thay vì tốn nhiều thời gian rã đông, bạn cũng có thể chọn lưu trữ thực phẩm trong tủ lạnh có ngăn đông mềm, giúp thực phẩm tươi ngon mà không bị đông đá.

Biến trải nghiệm tiệc Tết trở nên thú vị với thiết bị bếp thông minh.

Ngoài ra, để tăng cảm hứng nấu nướng, việc mở nhạc Tết rộn ràng cũng là gợi ý hay. Cách này giúp thời gian chuẩn bị tiệc Tết trở thành những phút giây thú vị. Khi tâm trạng thoải mái, việc nấu nướng sẽ hóa niềm vui đích thực và món ngon ngày Tết sẽ thêm đậm đà hương vị yêu thương.

Đại tiệc kiểu mới: AI cũng đón Tết lớn

Nhắc đến thiết bị bếp thông minh, combo “Tết linh đình” Samsung Bespoke AI là gợi ý không thể bỏ qua. Những thiết bị bếp tích hợp AI như tủ lạnh Bespoke AI Family Hub, bếp từ Bespoke, lò nướng Bespoke trong combo kể trên không chỉ giúp người dùng đẩy nhanh thời gian nấu nướng, mà còn truyền cảm hứng để quá trình chuẩn bị tiệc Tết trở nên hấp dẫn với mọi thành viên gia đình.

Combo “Tết linh đình” Samsung Bespoke AI mang đến sự trợ giúp đắc lực cho người dùng khi nấu món ngon ngày Tết.

Với tủ lạnh Bespoke AI Family Hub, căn bếp Tết trở thành không gian nhiều cảm hứng. Công nghệ AI Vision Inside giúp người dùng dễ dàng kiểm soát thực phẩm trong tủ lạnh, đồng thời gợi ý thực đơn phù hợp, không còn cảm giác “bí” ý tưởng mỗi khi đứng trước câu hỏi hôm nay nấu gì. Khi đã chọn được món, công thức còn được gửi trực tiếp sang lò nướng, không cần điều chỉnh nhiệt độ thủ công.

Không chỉ hỗ trợ nấu nướng, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub với ngăn đông mềm FlexZone 5 chế độ lưu trữ linh hoạt giúp dễ dàng chuyển đổi theo từng nhu cầu bảo quản như chế độ “thức uống” (4 độ C), chế độ “rau củ quả” (2 độ C), chế độ “thịt cá” (-1 độ C), chế độ “đông mềm” (-5 độ C), chế độ “đông cấp tốc” (từ -23 độ C đến 15 độ C). Quầy minibar Beverage Center luôn sẵn sàng ly nước mát lành để tiếp đón khách quý ghé thăm ngày đầu năm.

Trong khi chờ món ăn hoàn thiện, màn hình AI Family Hub 32 inch biến căn bếp thành không gian giải trí đúng nghĩa, từ xem Táo Quân, nghe nhạc xuân đến gọi video chúc Tết đầu năm.

Mang âm nhạc và chương trình hài Tết vào bếp với màn hình AI Family Hub 32 inch ngay trên tủ lạnh.

Lò nướng Samsung Bespoke với chế độ Dual Cook nướng linh hoạt đồng thời nhiều món ăn ở nhiệt độ khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian nấu trong ngày Tết. Chức năng nướng và hấp chủ động thêm hơi nước, duy trì độ ẩm, khiến món gà nướng, hải sản nướng thêm thơm ngon, mọng nước. Thiết bị cũng có thể nhận công thức từ tủ lạnh để thiết lập sẵn nhiệt độ phù hợp, sẵn sàng nướng ngay sau khi sơ chế xong.

Nướng 2 món cùng lúc là nhiệm vụ đơn giản với lò nướng Samsung Bespoke.

Để nấu nhanh nhiều món ăn cùng lúc, bếp từ Samsung Bespoke với 4 vùng nấu linh hoạt sẽ là trợ thủ đắc lực cho chị em trong Tết này. Bạn có thể sử dụng riêng từng vùng nấu và chế biến 4 món ăn cùng lúc, hoặc kết hợp các vùng nấu sao cho phù hợp với kích thước nồi, xoong, chảo.

Bếp từ Samsung Bespoke có vùng nấu độc lập.

Với tên gọi combo “Tết linh đình” Samsung Bespoke AI, thiết bị bếp của Samsung không chỉ đơn giản hóa quá trình chuẩn bị tiệc Tết, mà còn khởi nhịp sống mới cho năm 2026 ngay từ nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình.