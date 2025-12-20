Thế Giới Di Động hợp tác Samsung, tập trung AI và trải nghiệm sau mua

Thế Giới Di Động và Samsung vừa ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh năm 2026, xác định phân khúc cận cao cấp cùng Galaxy AI là chìa khóa để chinh phục người dùng Việt.

Tại sự kiện ký kết chiến lược ngày 19/12, hai "ông lớn" trong ngành bán lẻ và công nghệ đã thống nhất những mục tiêu quan trọng cho chặng đường sắp tới.

Chiến lược sản phẩm năm 2026

Nếu năm 2025 được xem là giai đoạn phổ cập - khi dòng Galaxy A giúp người dùng đại chúng tiếp cận tính năng thông minh trong tầm giá hợp lý - thì 2026 là thời điểm hai bên tập trung nâng tầm trải nghiệm người dùng lên một tiêu chuẩn mới.

Theo nội dung thỏa thuận, trọng tâm kinh doanh của năm 2026 sẽ được đặt vào phân khúc cận cao cấp. Đây là bước đi chiến lược nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển sang thiết bị có nhiều tính năng hơn, cấu hình mạnh hơn để phục vụ nhu cầu công việc và giải trí ngày càng phức tạp. Đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, các bên cam kết dồn nguồn lực cho phân khúc này - từ nguồn hàng, chính sách giá đến hoạt động tiếp thị.

Lễ ký kết đánh dấu cam kết của hai bên trong việc tập trung phát triển sản phẩm và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược sản phẩm năm 2026 là cải thiện tính năng Galaxy AI ngày càng thuần Việt hơn. Theo đại diện Samsung, các tính năng Galaxy AI sẽ được tối ưu hóa sâu hơn cho thói quen sử dụng, ngôn ngữ địa phương và bối cảnh đời sống hàng ngày của người Việt. Điều này sẽ biến chiếc điện thoại trở thành trợ lý ảo thực thụ, hiểu và phục vụ người dùng Việt Nam theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Song hành cùng yếu tố công nghệ, dịch vụ hậu mãi tiếp tục là nội dung được hai bên chú trọng trong thỏa thuận lần này. Thế Giới Di Động xác định vai trò của nhà bán lẻ không kết thúc khi sản phẩm được trao tay khách hàng. Thay vào đó, hệ thống tiếp tục hoàn thiện quy trình dịch vụ sau mua: Từ bảo hành, sửa chữa cho đến hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng. Đơn vị đặt ra mục tiêu là mang lại sự hài lòng và giúp người dùng an tâm trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, các giải pháp tài chính linh hoạt như mua trả chậm cũng được đẩy mạnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dòng máy giá trị cao.

Định hướng hợp tác của Thế Giới Di Động và Samsung

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Simon Seng Chye Sim, vị lãnh đạo chi nhánh Samsung Electronics Việt Nam, nhận định thị trường Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ về nhu cầu trải nghiệm công nghệ cao cấp. Ông bày tỏ sự tin tưởng việc hợp tác với Thế Giới Di Động sẽ giúp Samsung hiện thực hóa mục tiêu đưa thiết bị Galaxy đi sâu vào đời sống người Việt, đồng thời tạo ra chuẩn mực mới về trải nghiệm thiết bị thông minh.

Thế Giới Di Động và Samsung cùng đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá doanh thu trong năm 2026.

Ở góc độ nhà bán lẻ, ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Ngành hàng ICT của CTCP Đầu tư Điện máy Xanh, cho biết việc tập trung vào phân khúc cận cao cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ là bước đi phù hợp với xu hướng thị trường. Ông Tuyên nhấn mạnh thông qua cú bắt tay chiến lược này, Thế Giới Di Động muốn mang đến cho khách hàng không chỉ sản phẩm công nghệ tốt nhất, mà còn là sự yên tâm tuyệt đối về chính sách bảo hành và hậu mãi.

Nhìn lại năm 2025, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên gặt hái được nhiều thành quả. Doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phủ đều trên mọi phân khúc. Đặc biệt, chiến lược đưa Galaxy AI xuống dòng Galaxy A-series - bắt đầu từ A17 series - thành công trong việc mở rộng tệp khách hàng phổ thông. Trong khi đó, dòng sản phẩm gập Galaxy Z giữ vững vị thế trong phân khúc cao cấp nhờ cải tiến về độ mỏng, tính năng và tính thời trang.

Các không gian trải nghiệm cao cấp SamZone tiếp tục được duy trì và mở rộng, giúp người dùng tiếp cận hệ sinh thái Galaxy

Sự thành công của mô hình SamZone đặt tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh cũng là điểm sáng trong chiến lược phát triển của đôi bên. Đây là không gian trải nghiệm chuẩn quốc tế, nơi người dùng có thể khám phá hệ sinh thái Galaxy, từ điện thoại, máy tính bảng đến đồng hồ thông minh và phụ kiện. Việc duy trì và nâng cấp SamZone trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm trực quan trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ toàn cầu của Samsung và hệ thống phân phối rộng khắp, am hiểu khách hàng của Thế Giới Di Động được kỳ vọng tạo nên động lực tăng trưởng mới cho thị trường di động Việt Nam. Với chiến lược tập trung vào chất lượng trải nghiệm từ sản phẩm đến dịch vụ, người tiêu dùng có cơ sở để chờ đợi những đột phá mới từ sự hợp tác này trong năm 2026.