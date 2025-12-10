TGDĐ và realme ký kết chiến lược, đẩy mạnh phân khúc trung và cao cấp

Sau năm 2025 thành công, realme và Thế Giới Di Động tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, đặt trọng tâm vào nhóm smartphone trung và cao cấp khi nhu cầu của người dùng Việt tăng mạnh.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đáng nhớ của realme tại Thế Giới Di Động, khi hãng ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với 2024 - một kết quả phản ánh nỗ lực đồng bộ từ cả hai phía. Nếu realme liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm công nghệ và giữ vững mức giá cạnh tranh, thì Thế Giới Di Động không ngừng cải thiện dịch vụ, quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm, lựa chọn thiết bị phù hợp.

Trong năm 2026, đôi bên công bố mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 chữ số cho doanh thu smartphone realme tại hệ thống Thế Giới Di Động, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sức bật của các dòng sản phẩm sắp ra mắt. Định hướng hợp tác giữa đôi bên tập trung vào 3 trụ cột chính: Đẩy mạnh nhóm sản phẩm từ 8 triệu đồng trở lên; khác biệt hóa chất lượng dịch vụ; tiếp tục mở rộng các chương trình thu cũ đổi mới. Đây là các yếu tố được đánh giá sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp realme tiếp cận sâu hơn vào nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị và trải nghiệm công nghệ.

Lễ ký kết diễn ra ngày 10/12 tại trụ sở Thế Giới Di Động, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa 2 thương hiệu.

Phân khúc trung và cao cấp trở lên là nhóm smartphone đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ khi người dùng chú trọng nhiều hơn vào hiệu năng, các tính năng AI được tích hợp sẵn cũng như thiết kế, độ bền. Trong năm qua, realme đã tạo dấu ấn mạnh trong nhóm sản phẩm này, nổi bật là realme 15 series - dòng máy được giới công nghệ đánh giá cao nhờ cấu hình AI mới, trải nghiệm trọn vẹn và mức giá hợp lý. Đây cũng là dòng sản phẩm góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 30% của realme tại Thế Giới Di Động trong năm qua, tạo nền tảng vững chắc để thương hiệu tự tin mở rộng dải sản phẩm cao cấp hơn vào năm tới.

Được trang bị loạt tính năng thường chỉ thấy trên flagship, realme 15 series từng gây cơn sốt trên thị trường smartphone tầm trung.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, đà tăng trưởng của realme trong những năm qua còn đến từ việc người dùng được tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Các chính sách tài chính linh hoạt, khuyến mãi và trải nghiệm tại cửa hàng được cải thiện liên tục đã giúp nhiều khách hàng mạnh dạn nâng cấp lên những thiết bị giá trị cao. Trong năm 2026, chuỗi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng các dịch vụ này hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động, nhấn mạnh sự đồng hành giữa đôi bên không đơn thuần là phân phối sản phẩm. Với lợi thế am hiểu nhu cầu người dùng, Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục đề xuất, cùng các đối tác tạo ra những chương trình thật sự khác biệt, mang đến trải nghiệm hấp dẫn và đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng Việt. Mục tiêu chung là cung cấp các thiết bị đúng nhu cầu với mức giá hợp lý nhất.

Thế Giới Di Động và realme đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của smartphone AI cùng phân khúc trung, cao cấp trong năm 2026.

Về phía realme, ông Peter Wang, CEO realme Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng MWG trong năm 2026. Sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa đôi bên trong thời gian qua đã mang lại những kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Tôi tin với sự đồng hành bền vững, realme và MWG sẽ không ngừng mang đến những trải nghiệm công nghệ tiên tiến cùng quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Thông qua đó, realme một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc tạo ra những giá trị thực, phù hợp nhu cầu, lối sống và phong cách dành cho người dùng tại Việt Nam”.

Với sự đồng thuận về chiến lược, mục tiêu tăng trưởng, tầm nhìn thị trường, cả Thế Giới Di Động và realme đều đặt kỳ vọng cao vào năm 2026. Lễ ký kết lần này không chỉ mở đầu cho một năm hợp tác mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của cả hai thương hiệu ở phân khúc trung và cao cấp. Với nền tảng tăng trưởng đã được chứng minh trong năm qua, sự kết hợp giữa Thế Giới Di Động và realme được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ trong năm 2026: Tạo ra những dấu ấn mới trên thị trường, hứa hẹn mang đến người dùng Việt Nam những thiết bị chất lượng, nhiều giá trị và trải nghiệm công nghệ thiết thực hơn bao giờ hết.